Siv Jensen i ny bok: Slakter den borgerlige regjeringen

«Trine Skei Grande hadde ikke styring i det hele tatt, og nestleder Ola Elvestuen var et sant mareritt. Han forlenget enhver regjeringskonferanse med flere timer, for han ga seg aldri», skriver tidligere Frp-leder Siv Jensen i sin selvbiografi «Med egne ord».

Den er skrevet i samarbeid med journalisten Gunnar Ringheim, og handler om Siv Jensens liv og hennes år som partileder og finansminister i Solberg-regjeringen. Boka inneholder mange sterke personkarakteristikker av både partikolleger og politiske motstandere.

Hun kritiserer også lederskapet til sine to nærmeste samarbeidspartnere i Solberg-regjeringen, Høyre-leder Erna Solberg og tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande.

[ – Jeg tenkte: «Herregud, Siv. Det var smålig av deg» ]

«Ondskapsfull»

Siv Jensen var den som fikk Frp inn i regjering for første gang i 2013. Frp samarbeidet først bare med Høyre, men etter hvert også med Venstre og KrF. Om Venstres Trine Skei Grande skriver hun at de hadde en god tone, er født i samme år (1969) og at de fortsatt sees av og til. Men Jensen kritiserer likevel Grande som politisk leder.

Hun mener blant annet at Grande «ikke hadde styring i det hele tatt», når Elvestuen som statsråd «bare duret på» i regjeringsmøter. «Han forsto aldri at det ikke var sånn du fikk politisk gjennomslag. Det eneste han oppnådde, var å irritere alle i regjeringskollegiet. Og Trine bare lot ham holde på. Kanskje det ikke var mulig å stoppe ham? Det var i alle fall ingen som gjorde mer for å rive ned tilliten internt i regjeringen enn Ola Elvestuen», skriver Jensen.

Om Grande skriver hun, etter å ha fortalt at de gjerne sitter og «ler høyt» sammen: «Samtidig har Trine også noen litt labile sider. Hun kan bli fryktelig sint og urimelig. Ja, nesten litt ondskapsfull. Når hun blir så sint at det holder på å koke over, er det nesten som om det lyser av øynene hennes, og det kommer ting ut av munnen hennes som hun åpenbart ikke mener. Det er som om hun må tømme seg».

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med Trine Skei Grande for å få hennes kommentar, uten å lykkes. Ola Elvestuen bekrefter til Dagsavisen at det kunne være harde diskusjoner i Solberg-regjeringen om klima og miljø.

– Jeg har vært en del av mange harde diskusjoner i regjeringen. Men det har også vært nødvendig for å få gjennomslag for klima og natur-politikken, sier Elvestuen til Dagsavisen.

– Klima og miljø var våre viktigste saker i regjeringen, og da ville vi ha resultater. Hvis det gir harde diskusjoner og konflikt, så er det det som kreves. Det må være godt nok for at Venstre skal kunne stå for det, sier han.

[ Siv Jensen har fått ny jobb ]

Det er et eller annet med de kranglete småbarna som aldri får nok is». — Siv Jensen om KrF og Venstre

«Småbarn»

Jensen beskriver også flere bitre feider og krangler mellom Frp og Venstre, som gjerne handlet om bil kontra klima. Hun har litt mer pent å si om regjeringskollegene fra KrF: «Jeg kunne snakke med Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad. Når vi ble enige, så var vi enige. Det var ikke noe tull. Det kunne du aldri gjøre med Venstre», skriver Jensen, som hevder at Venstre har en «forferdelig omkampkultur».

Samtidig beskriver hun KrF og Venstre som «småbarn», særlig om tiden etter at alle de fire borgerlige partiene samlet seg i en regjering i januar 2019: «Problemet for Ernas nye regjering var at alle kompromissene etterlot seg en grå, ugjenkjennelig og møkk kjedelig politikk som egentlig ikke gagnet noen av de fire partiene. Velgerne ble også lei. På meningsmålingene hadde alle regjeringspartiene full fart nedover. Regjeringsslitasjen i vår organisasjon økte i styrke. Vi måtte ta for mange hensyn til de to småpartiene. Jeg irriterte meg ofte over dette, for det er et eller annet med de kranglete småbarna som aldri får nok is», skriver Jensen.

[ Psykolog: – En del menn tror de er Guds gave til damene ]

«Mistet piffen»

Hun er også kritisk til statsminister Erna Solbergs lederskap etter at hun hadde oppnådd sitt mål: Å danne en firepartiregjering: «I stedet for at enigheten mellom de fire regjeringspartiene skulle føre til et nytt løft, skjedde det helt motsatte. Det var som om mange av regjeringsmedlemmene hadde mistet piffen. Kanskje særlig Erna. Det overrasket meg. Nå hadde hun endelig fått oppfylt drømmen sin om å være statsminister for den borgerlige flertallsregjeringen hun hadde forsøkt å etablere helt siden stortingsvalget i 2013. Plutselig opplevde jeg at Erna ikke lenger hadde vilje til å levere de store sakene. Hun skulle bare styre skuta. Det var som om firepartiregjeringen i seg selv ble viktigere for henne enn konkrete politiske gjennomslag.», skriver Jensen, som forlot Solberg-regjeringen med brask og bram i januar 2020, der den utløsende årsaken var at regjeringen besluttet å hente hjem den såkalte IS-kvinnen og hennes barn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen