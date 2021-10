Den nye kulturministeren vil ikke stoppe NRKs Ensjø-flytting

I mai ble det klart at NRK skal flytte til Ensjø i bydel Gamle Oslo. Til Avisa Oslo sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) at hun ikke har tenkt å stoppe flytteplanene.

– Jeg ser ingen grunn til å gjøre om på dette, og ser fram til at styret kommer tilbake til generalforsamlingen med en plan for bygging av et nytt hovedkontor for NRK, sier kulturministeren.

Arbeiderpartiets regjeringspartner Senterpartiet ønsket å plassere de nye kontorene til NRK i Groruddalen.

– Ikke alt trenger å være konsentrert i noen bydeler. Man må også kunne legge arbeidsplasser ved for eksempel Grorud stasjon, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum i sommer.

[ NRK Supers klimaserie trues med anmeldelse ]