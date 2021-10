Listhaug mener Ap tok innersvingen på Sp om økte bilavgifter

Regjeringen vil øke CO2-avgiften gradvis opp til 2.000 kroner per tonn. Det vil føre til at bensinprisene vil gå noe opp, erkjenner klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) overfor NRK.

– Ap vil kompensere for denne økningen ved blant annet redusert veibruksavgift og andre tiltak som skal gjøre at det samlede avgiftstrykket ikke går opp, sier han.

Det skal bli dyrere å forurense og det skal bli billigere å la være, er Barth Eides budskap.

Men dette vil bare føre til at det blir dyrere for folk å kjøre bil, mener Listhaug, som mener at regjeringen sløser bort penger på klimatiltak som ikke har noe for seg. Å tvinge folk over til å kjøre elbil er ikke veien å gå, mener hun.

– Dette er et gigantisk løftebrudd fra Senterpartiet, og at Ap ønsker økt avgift på bil, det er jo ingen nyhet. Så her har Ap tatt innersvingen på Sp, og det synes jeg er veldig synd, sier Listhaug.

Barth Eide påpeker at CO2-utslipp ikke bare kommer fra bil. De som forurenser, må betale for det. Hvis ikke, betaler alle, både folk som lever nå, samt fremtidige generasjoner, sier han.

– Vi må få utslippene kraftig ned, og derfor ønsker vi at transport skal over i utslippsfrie løsninger, sier den nye klimaministeren.

