Tidenes yngste justisminister: – Jeg er beredt til å ta fatt på oppgaven

– Jeg ønsker å reise til Kongsberg hvis det lar seg gjøre. Det må vi komme tilbake til i løpet av de neste dagene, sier justisminister Emilie Enger Mehl (28) til Dagsavisen.

Hun erkjenner at det veldig brått ble et stort alvor over starten på hennes statsrådstid, men forteller at hun har blitt løpende orientert fra første stund, og at hun raskt forsto at dette kom til å bli hennes første store utfordring som justisminister – bokstavelig talt før hun hadde fått satt seg ned i stolen på statsrådskontoret i Nydalen.

– Dette bare understreker det faktum at en krise eller alvorlig hendelse kan skje når som helst. Det må vi være forberedt på, og heldigvis er Norge godt rustet og har gode systemer for å håndtere slike hendelser. Dette er en del av den oppgaven jeg nå har fått, sier Mehl til Dagsavisen like etter at hun har fått utlevert nøklene fra sin forgjenger Monica Mæland (H).

[ – Kan bli møtt i døra ]

Mæland til Mehl

Mæland kom med en gang inn på Kongsberg-saken i sin gratulasjonstale til den nye justisministeren.

– Du tiltrer i en vanskelig situasjon med den forferdelige hendelsen på Kongsberg, og av hele mitt hjerte ønsker jeg deg lykke til med håndteringen av den situasjonen, sa Mæland.

– Vi har møttes mange ganger og vært politisk uenige, men jeg ønsker å takke deg for den fantastiske jobben du har gjort som justisminister, sa Mehl på sin side til Mæland, og siktet til de tre årene hun har vært Sps justispolitiske talsperson på Stortinget.

Mehl er utdannet jurist og hadde så vidt begynt som advokatfullmektig i advokatfirmaet Elden da hun første gang ble valgt inn på Stortinget for Hedmark Sp i 2017.

Mehl er fra Åsnes i Hedmark, har vært leder i Senterungdommen, og har i flere år blitt regnet som ett av Sps store politiske talenter. Nå blir hun Justisdepartementets niende sjef siden 2013. Dette er et departement som har opplevd mye politisk turbulens og uro i løpet av Erna Solbergs regjeringstid.

I alt sju justisministre fra Frp avløst hverandre. To av statsrådsavgangene var spesielt oppsiktsvekkende: Sylvi Listhaug i mars 2018, etter sin berømte Facebook-post om Ap og terrorister, og Tor Mikkel Wara i mars 2019, da PST siktet hans egen samboer for trusler og angrep på demokratiet. Monica Mæland og Høyre overtok departementet i januar 2020.

[ Moské-leder: – Jeg er redd for hvilke konsekvenser det kommer til å ha for muslimer i Norge ]

Tidenes yngste

Nå blir Emilie Enger Mehl Sps første justisminister på 88 år, og tidenes yngste, med sine 28 år. Hun ble av pressekorpset spurt mye om sin unge alder under nøkkeloverrekkelsen, og om hun tror hun har nok ledererfaring til å ta over Justisdepartementet. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk tidligere på dagen spørsmål om Mehls unge alder.

– Hun går på en stor jobb i ung alder, men vi er trygge på at vi har fått en visjonær og handlekraftig politiker som tar fatt på dette feltet, sa Støre til NTB.

– Jeg har fått tillit fra statsministeren og blitt bedt om å ta denne jobben, sa Mehl under nøkkeloverrekkelsen.

– Jeg føler meg beredt til å ta fatt på denne store oppgaven, sa Mehl, som likevel ba om litt mer tid i statsrådsstolen før hun uttaler seg om hva hun vil gjøre med aktuelle saker, som politireformen og endringer i domstolene. Forventningene til henne er store i feltet.

Juristforbundet gratulerer henne med utnevnelsen, og sier blant annet at de håper den nye justisministeren raskt vil ta tak i de store og viktige sakene i justissektoren.

– Ikke minst behovet for mer juridisk kompetanse i kommunene, og beskyttelse av juristtittelen, sier generalsekretær Magne Hegerberg i en tekstmelding til Dagsavisen.

Kompanirekrutt

De første spørsmålene fra pressekorpset til Mehl handlet imidlertid om Kongsberg, og hva den nye justisministeren vil gjøre for å håndtere den alvorlige situasjonen.

– Jeg kommer til å følge situasjonen nøye, og min oppgave blir å sørge for at alle ressurser er tilgjengelige for at myndighetene får gjort jobben sin på en god måte, sa Mehl, som også kommer til å bli sett på TV i høst i en helt annen rolle: Som rekrutt i TV2s realityserie «Kompani Lauritzen». Den ble spilt inn i september, omtrent ved valgtider.

– Lærte du noe der, som du kan ta med deg inn i rollen som justisminister?

– At man må ta en ting av gangen og holde kaldt når det stormer. Det er viktig å tenke klart, smiler Mehl.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

---

Emilie Enger Mehl (Sp)

Jurist, utdannet ved Universitetet i Oslo. Har jobbet som advokatfullmektig

Innvalgt på Stortinget fra Hedemark siden 2017.

Medlem av fylkestinget i Hedmark 2015–2017. Sentralstyremedlem Senterungdommen 2014-2015, Organisatorisk nestleder 2015–2016. Fylkesleder Hedmark Senterungdom 2012–2015. Vikarierende fylkessekretær/valgkampsekretær Akershus Senterparti 2013–2014. (NTB)

Kilder: Stortinget

---