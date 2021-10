Ap varsler løft for fastlegeordningen

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

I mange kommuner er det mangel på fastleger, og det kommer stadig rapporter om leger som gir seg på grunn av høyt arbeidspress. Et løft på 300 millioner kroner, som Solberg-regjeringen foreslo i sitt aller siste statsbudsjett, er ikke nok til å redde ordningen, fastslår Kjerkol.

– Fastlegeordningen må vi berge, for alternativet er mye verre og dyrere. Jeg syns ikke at Solberg-regjeringen gjør et hederlig forsøk her, konstaterer Ap-politikeren.

Hun var inntil nylig partiets helsepolitiske talsperson. Nå er hun favoritt til å bli helseminister i regjeringen til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre.

Hun mener fastlegekrisen bare har blitt verre, til tross for at den borgerlige regjeringen har satt i gang en handlingsplan.

[ Dette kan Ap og Sp gjøre med statsbudsjettet ]

Må skru på budsjettet

Nå skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet gå i gang med å skru på statsbudsjettet for å få det til å ligne litt mer på deres politikk, basert på regjeringsplattformen som legges fram i Hurdal onsdag. Tilleggsproposisjonen til budsjettet må gjøres ferdig i løpet av få uker, og det er begrenset hvor mye som kan flyttes på.

Kjerkol vil ikke tallfeste hvor mye penger som må til for å sikre fastlegeordningen, men hun mer enn antyder at dette er en av budsjettpostene som de vil endre på.

– Vi må få til så mye som mulig. En del ting på helse haster, for eksempel fastlegeordningen, sier hun.

[ Statsbudsjettet 2022 - se oversikt over de viktigste postene ]

Mange uten fastlege

Ifølge Legeforeningen er over 120.000 nordmenn nå uten fastlege, som er en grunnstein i den norske helsetjenesten. Kun 16 prosent av landets kommuner sier at de ikke har problemer med å rekruttere fastleger.

Kjerkol mener det siste borgerlige budsjettet generelt inneholder for lite som kan bidra til å rekruttere folk til helsetjenestene.

– Ingen utdanningsstillinger til jordmødre eller intensivsykepleiere, områder der situasjonen har vært kritisk veldig lenge, sier hun.

[ Kommentar: Strammere for Støre & co ]

Høyere helsebudsjett?

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om tiltak for å få flere heltidsstillinger, meldte FriFagbevegelse i helgen. De vil blant annet sikre kommunene og sykehusene en økonomi som gir rom for økt grunnbemanning.

– Det høres ut som det kan bli et mye høyere helsebudsjett når dere skal styre?

– Det er sånne ting vi får svar på i løpet av de nærmeste dagene og ukene, sier Kjerkol.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen