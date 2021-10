Kurz’ etterfølger tas i ed mandag

Kurz kunngjorde sin avgang i en tale lørdag kveld. Presset mot 35-åringen økte raskt etter at det ble kjent at kontoret hans etterforskes for korrupsjonsanklager.

[ Østerrikes statsminister går av etter korrupsjonsanklager ]

Mistanken går ut på at Kurz og noen av hans nærmeste medarbeidere brukte offentlige midler til å sikre at Kurz fikk positiv omtale i pressen, med mål om at han skulle bli partileder og statsminister. Han var utenriksminister da kampanjen skal ha begynt i 2016.

Schallenberg skal tas i ed mandag, ifølge president Alexander van der Bellen.

– Denne regjeringskrisen er over, sa han i en tale søndag.

