Solheim om SV-bruddet: – Det virker som de tre partiene brente av kruttet på det de er uenige om

– Det hadde vært bra for Norge med en trepartiregjering, men mest sannsynlig er det best for SV å stå utenfor. Jeg er ikke så overrasket fordi jeg hele tiden har trodd at Trygve Slagsvold Vedum mente alvor med sitt budskap, sier Solheim til Dagsavisen.

Solheim mener Ap, Sp og SV kunne funnet ut av det i klimapolitikken om de hadde tatt utgangspunkt i alt de er enige om.

– Det virker som de tre partiene brente av kruttet på det de er uenige om i stedet for å se på hvordan de sammen kunne ledet Norge gjennom det grønne skiftet. Grønn omstilling vil skape titusener av arbeidsplasser i Distrikts-Norge, sikre bosetting og gi folk et bedre liv. Få er nærmere naturen enn folk som bor på bygda.

Fra SV til MDG

Den tidligere SV-lederen satt som miljøminister i den forrige rødgrønne regjeringen fram til 2012. Han måtte da svært motvillig gå av som statsråd etter at nyvalgt partileder Audun Lysbakken ville ha fornyelse i regjeringen.

Selv om det var store uenigheter mellom Ap, Sp og SV da de styrte landet sammen sist, mener Solheim de fikk til mye i miljø- og klimapolitikken.

Opprettelsen av regnskogprogrammet var den viktigste klimasatsingen til den forrige rødgrønne regjeringen. Her er Jens Stoltenberg og Erik Solheim i Tanzania i 2008 for å markere starten på en samarbeidsavtale om skog og klima. (Cornelius Poppe/NTB)

– Det var mange vanskeligheter i klima- og miljøsaker, men vi fikk til det store regnskogprogrammet, naturmangfoldloven og vern av Oslomarka. Man må hele tiden se på hva som er mulig, i stedet for å fokusere på alt man er uenig om. I SV oppfattet vi Sp som en alliert i klima- og energipolitikken. Det var et annet Sp den gangen, et interesseparti for bygdene som så seg tjent med det grønne skiftet. Ap ble en alliert i naturpolitikken.

For to år siden meldte Solheim seg inn i MDG. Han har også vært strategisk rådgiver for partiet. MDG stilte som kjent ultimatum i spørsmålet om letestans på norsk sokkel før stotringsvalget. I DN gikk Solheim ut mot eget parti i dette spørsmålet. Han mener det ikke er nødvendig med en politisk styrt avvikling av oljenæringen.

– Jeg personlig vil stoppe letingen i morgen, men det er ikke lakmustesten på om vi lykkes med norsk miljøpolitikk. Brukes det nok penger til å gjennomføre store fornybare omstillinger, gjør markedet oljen mye mindre viktig, sier Solheim til Dagsavisen.

– Gi Jonas en sjanse

Selv om SV nå er ute av regjeringsforhandlingene, har Solheim tro på at landet vil få en god klima- og miljøpolitikk.

– Det viktigste nå er å gi Jonas en sjanse. Vi må la ham legge fram en grønn politikk før miljøbevegelsen dømmer ham nord og ned. Som Gerhardsen innførte velferdsstaten og Gro ledet kvinnerevolusjonen, kan Jonas fortsatt bli statsministeren som leder det grønne skiftet i Norge, sier Solheim og legger til:

– Det er enorme muligheter innenfor grønn energi, med store batterifabrikker, grønn hydrogen, havvind og solceller. Vi kan få elektriske busser, ferjer og snart fly. Den nye regjeringen må bruke oljefondet og det enorme pengeoverskuddet Norge har. Vi kan investere milliarder i det grønne, både i Norge og internasjonalt. Noen økonomer vil nok reagere, men det er liten velgerrisiko ved å gjøre det.

– EU-vennlig politikk

Solheim trakk seg som FNs miljøsjef i 2018 etter en internrapport om reisevirksomheten hans. I dag leder han arbeidet med grønne investeringer i Kina gjennom prosjektet «Ett belte, en vei». Han jobber også med miljøtiltak i India for Aker Horizon.

Når det gjelder klimapolitikken som Ap og Sp nå må samle seg om, tror han spørsmål knyttet til EUs klimasatsing blir mest krevende.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, her sammen med nestleder Hadia Tajik, har lovet at regjeringen vil ha en rødgrønn profil selv om SV er ute. (Terje Pedersen/NTB)

– Jonas må legge fram en mer EU-vennlig politikk enn det Erna har gjort. Vi må alliere oss med Europa og bruke pengene på grønn energi som setter spor. Det vil ikke bety norsk medlemskap og vil være bra også for Sp. Det er ikke på Frogner og Grünerløkka de grønne arbeidsplassene vil komme. Batterifabrikken til Morrow Batteries i Arendal vil alene gi 5.000 arbeidsplasser på Sørlandet.

– Bør danne en grønn blokk

Solheim har flere ganger kritisert miljøpartiene for å være for opptatt av forbud og alt Norge må slutte med.

– Miljøpartiene må først drive selvransakelse. De hadde et for negativt budskap i valgkampen og gikk samlet tilbake fra 2019. Det ble fokusert for mye på alt vi ikke kan gjøre. De burde heller brukt tiden på å snakke om de enorme positive ringvirkningene som ligger i omstillingen og alle arbeidsplassene som kan skapes.

Når SV nå har valgt å gå i opposisjon, mener han partiet må samarbeide med de grønne partiene på Stortinget.

– Miljøpartiene bør nå danne en grønn blokk på Stortinget og samarbeide om å stille grønne krav til Jonas. Det vil gi en helt annen kraft om de snakker sammen og legger press. De må kunne enes om rask grønn industrialisering som vil gjøre oljeøkonomien overflødig. De kan bruke oljefondet til å gjøre verden til et bedre sted. De kan også dytte på for tett samarbeid med EU om den store europeiske klimaomstillingen, sier Solheim og legger til:

– Lag en grønn distriktspolitikk som Sp ikke kan motstå.

