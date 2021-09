Kaski: - Vi opplevde at kun SV skulle gi, ikke de andre

– Vi har ikke vært for prinsipielle eller «sære». For vår del kunne vi gått rett i regjeringsforhandlinger, denne sonderingen kom i stand på grunn av Senterpartiet. Vi i SV vet godt at slike sonderinger handler om å gi og ta. Men her opplevde vi at kun SV skulle gi, uten at de andre ga noe. De premissene vi landa på da, var altfor dårlige til å gå videre med, sier Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

Hun representerer SV og Oslo på Stortinget. Tidligere onsdag ble det kjent at SV brøt sonderingene med Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp).

– Gå gjennom SV

SV-leder Audun Lysbakken uttalte da sonderingsbruddet ble kjent, at SV særlig møtte en felles front av Ap og Sp i oljepolitikken. Han nevnte også utslippskutt, naturvernspørsmål og profitt i velferden som grunner til bruddet.

– Jeg er absolutt bekymra for at Ap og Sp sammen ikke vil klare å gi den forandringen Norge kjenner. At de ikke vil føre en ambisiøs nok klimapolitikk, kanskje tvert om, og at de ikke vil drive en god omfordelingspolitikk. Derfor er SV klare for å bruke posisjonen vår i Stortinget nå. Deres vei til flertall der, går gjennom SV, sier Kari Elisabeth Kaski.

Dette er skikkelig synd. Ikke for SV, men for alle velgerne som ønsker en klimapolitikk som monner og reell omfordeling. Jeg mener SV trengs i regjering, men ikke på politikk som ikke skaper forandring. Da kan vi heller få viktige gjennomslag i Stortinget. — Kari Elisabeth Kaski (@kariekas) September 29, 2021

– SV trengs

SV-politikeren forklarer hvorfor hun er trygg på at Jonas Gahr Støre fortsatt vil søke mot SV:

– Han har ikke så mange veier til flertall. Noe budsjettflertall med Høyre tviler jeg veldig sterkt på at Jonas Gahr Støre ønsker seg. Eller at Høyre ønsker, for den saks skyld. Støre vil heller ikke få det lettere med Venstre og KrF i saker der han trenger SV for flertall, som i miljøspørsmål, sier hun.

– Dårlig politikk

Kaski har selv vært nevnt som en mulig minister dersom SV inngikk flertallsregjering sammen med Ap og Sp. Er det sårt å la ministerdrømmen fare?

– Nei. Jeg har aldri vært interessert i å styre som del av en flertallsregjering med dårlig politikk. Og her var det mye dårlig politikk, rett og slett, sier hun.

Ikke brent barn

– Handler dette om at krefter internt i SV brant seg på forrige rødgrønne regjeringssamarbeid, at SV fikk for liten uttelling for å være del av Stoltenberg-regjeringen 2005-2013?

– Overhodet ikke. SV er et veldig samla parti. Det har vært brei enighet, på landsstyret og ellers, om at vi ønska å gå i regjering. Så skuffelsen jeg kjenner på, er gjennomgående. Vi vet vi ville utgjort en viktig forskjell, og at velgere som ønska en god klimapolitikk og reell omfordeling også er veldig skuffa nå, sier Kaski.

Hva nå?

SVs plan videre: opposisjon.

– Vi jobber videre med å fremme forslag vi vil jobbe videre for i opposisjon. Utover høsten regner vi med at SV vil spille en viktig rolle i budsjettforhandlingene, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

Hun ønsker ikke å kommentere Dagsavisens lederartikkel, som konkluderte med at «det beste ville ha vært om Jonas Gahr Støre hadde avvist Trygve Slagsvold Vedum og dannet en mindretallsregjering sammen med SV. Politisk ligger dagens Ap nærmere SV enn Sp. En slik regjering ville ha fått store problemer i Stortinget, og dyttet Sp over på høyresiden. Men hvis Sp hadde slått seg sammen med de borgerlige partiene og felt regjeringen, ville regjeringen Støre/Lysbakken ha gått ned med flagget til topps».