Stoltenberg til Gerhardsen: – Takk for følget, kamerat

– Det er dypt meningsløst å be en som var så glad i livet, så hvileløs, om å hvile i fred. Takk for følget, kamerat, sa en beveget Jens Stoltenberg i sin minnetale til Rune Gerhardsen, som onsdag ble bisatt i Oslo Arbeidersamfunns tradisjonsrike hus på Arbeidersamfunnets plass.

Også Gerhardsens døtre Marte og Mina snakket i sine taler om Gerhardsens store glede over livet, over det å tenke nye tanker, komme seg opp på de høye fjelltoppene, og ikke minst: Finne på sprell for å more andre, enten det nå var egne barn, barnebarn, venner, partifeller eller politiske motstandere.

– Vi skulle fått så mye mer tid sammen med deg. Du var så levende. Du passer ikke til å være død, sa Marte Gerhardsen.

Mina Gerhardsen og Marte Gerhardsen under farens bisettelse. (Torstein Bøe/NTB)

Lov med applaus

Seremonien i arbeiderbevegelsens storstue, Samfunnssalen, fortonte seg nesten mer som en varm og musikalsk kulturbegivenhet enn som en bisettelse av 75 år gamle Rune Gerhardsen, som døde lørdag 4. september etter noen år med Alzheimers sykdom.

Selv om både kona Mai og vennen Gro Balas’ taler bar preg av at det var smertefullt å se ham svinne hen etter Alzheimer-diagnosen, så ble minnestunden preget av smil, latter og mye musikk. Gerhardsen hadde selv ønsket seg en slags konsertbisettelse, og hadde plukket ut sanger og dikt.

De musikalske innslagene var mange og varierte, inkludert barnebarn Gina Gerhardsens fremføring av bestefarens egenskrevne nattasang. Det ble også gitt beskjed om at det var lov med applaus, både etter sanger og taler.

Vervet Stoltenberg

Ekstra mye klapp fikk NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som i sin tale fortalte levende om sitt første møte med den unge AUF-lederen Rune Gerhardsen i korridorene på Youngstorget. Det var i 1973, og unge Stoltenberg fikk da beskjed om å melde seg inn i AUF så fort som mulig.

Senere, i 1991, var Stoltenberg Oslo Aps leder da Gerhardsen var Aps byrådskandidat, og Stoltenberg skildret sin uro og bekymring da han fikk høre at byrådslederkandidaten ville gi ut sin kontroversielle bok «Snillisme på norsk» midt i valgkampen. Året etter lot Gerhardsen seg avbilde i pressen sammen med SV-leder Erik Solheim, og utbasunerte at han syns det ville være en god idé om Ap gikk inn i et regjeringssamarbeid med SV.

– Det syns IKKE Gro!, sa Stoltenberg, til latter i salen. Han la til:

– Det syns ikke jeg heller. Ikke da, sa han, og understreket at Gerhardsen var en framsynt politiker: Nå som Ap og SV har sittet sammen i regjering i åtte år, og Ap-leder Jonas Gahr Støre akkurat nå er midt i samtaler om å gå i ny regjering med SV.

Tale fra Støre

Den samme Støre holdt også minnetale for Gerhardsen, og sa det:

– Rune var helt spesiell, både som menneske og politiker. Han etterlater et stort savn. Personlig skulle jeg veldig gjerne ønsket at Rune hadde vært med oss natt til tirsdag, og opplevd det vi opplevde da, sa Støre, og siktet til Aps valgseier sammen med SV og Sp.

– Arbeiderpartiet var en ramme rundt Rune Gerhardsens liv. Arbeiderbevegelsens tradisjoner var noe han hadde fått inn med morsmelken, sa Støre, som trakk fram Gerhardsens nære forhold til salen han ble bisatt fra.

– Når han var på sitt første møte i denne salen, det vet jeg ikke. Gammel var han neppe, sa Støre.

– Hvor mange ganger han har vært her, hvor mange ganger han har holdt tale i denne forsamlingen, det vet jeg heller ikke. Jeg tror ikke han hadde tall på det. Men mange i denne salen har hørt ham nettopp her, sa Støre.

Kisten til Rune Gerhardsens bæres ut etter bisettelsen i Samfunnssalen i Oslo. (Torstein Bøe/NTB)

Bisatt i Samfunnssalen

Like etter sang salen den gamle arbeidersangen «Ung flaggsang», som alltid har betydd mye for Gerhardsen-familien. Rune Gerhardsen har sunget den sammen med foreldrene Einar og Werna, og siden sammen med døtre og barnebarn, gjerne foran peisen på hytta i Gudbrandsdalen. Nå lød den gamle sangen i Samfunnssalen, der det er svært få forunt å bli bisatt.

Den siste var Reiulf Steen, før det Haakon Lie. Også Rune Gerhardsens far Einar ble bisatt her i en lukket seremoni i 1987, før den nasjonale minnehøytideligheten ble holdt for landsfaderen i Oslo rådhus. I seremonien i Samfunnssalen var det Rune Gerhardsen som holdt tale til faren. Onsdag var det døtrene hans som holdt tale til ham.

