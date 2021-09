Regjeringen presses til å snu: Flertall for å forlenge koronastøtten til frilansere

Av Marius Helge Larsen

– Dersom regjeringen nå ikke kommer med en forlengelse, blir vi nødt til å hasteinnkalle Stortinget, sier SVs Freddy Øvstegård til NTB.

Regjeringen har fått kritikk for å ikke forlenge kompensasjonsordningen, som etter planen skal avvikles 1. oktober.

De siste dagene har både korona-permitteringsreglene og kulturstøtteordningen blitt forlenget, men dette har ikke skjedd med ordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Samlet opposisjon

Nå bekrefter både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, SV, MDG og Rødt overfor NTB at de stiller seg bak kravet om at ordningen må forlenges.

– Det er samme argumentasjon som da vi var med å presse regjeringen til å utvide permitteringsreglene. Vi er nå på oppløpssiden av pandemien. Vi i Frp vil ikke sitte stille og se på at vi mister arbeidsplasser. Det er bedre å gjøre litt for mye enn litt for lite, sier leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Erlend Wiborg (Frp) til NTB.

Har innkalt til møte

Regjeringen har foreløpig ikke gått med på å forlenge kompensasjonsordningen for frilansere, men har innkalt «relevante organisasjoner» til et møte i neste uke.

– Vi vil be de relevante organisasjonene om et møte neste uke sammen med oss og Kulturdepartementet for å høre deres beskrivelse av situasjonen, skrev statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet i en epost til NTB torsdag.

Noe lignende skjedde i forbindelse med forlengelsen av permitteringsreglene. Disse ville regjeringen avvikle 1. oktober, men fikk stortingsflertallet mot seg.

Etter to møter med partene i arbeidslivet, ga arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) etter for presset, og gikk onsdag med på å forlenge permitteringsordningen til 1. november.

– Torsdag fikk vi endelig pressa regjeringen til å forlenge viktige krisetiltak for vanlig arbeidsfolk. Ordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende burde selvsagt vært en del av det, men regjeringen valgte den bort. Nå ser det ut til at det må et nytt flertall til for å få til en forlengelse også av denne ordningen, sier Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud til NTB.

Kulturarbeidere

Torsdag ble også kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenget ut året.

SV påpeker at mange kulturarbeidere jobber som frilansere og selvstendig næringsdrivende, og derfor trenger kompensasjonsordningen.

– Det er en skam å svikte de flere tusen kulturarbeiderne nå på slutten av krisen. Nå må vi verne om kulturarbeiderne og andre selvstendige som har blitt hardt rammet, sier Øvstegård.

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik er enig.

– Det er ingen tvil om at det er mange selvstendige næringsdrivende og frilansere i noen av de bransjene som fortsatt er hardest rammet, slik som reiselivet og kultursektoren. Vi mener at ordningen med inntektssikring for disse også forlenges på samme måte som permitteringsordning og kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges, sier han.

