Listhaug svarer LO-topp: – Setter partiboka foran Norges beste

– Samrøret mellom LO og Ap er direkte usunt, sier Listhaug til NTB.

Uttalelsen kommer etter at lederen i LO-forbundet Fellesforbundet, Jørn Eggum, søndag gikk i strupen på Listhaug. Eggum anklager Frp for å føre en «strutsepolitikk» når partiet avviser regjeringens skatteforslag for petroleumssektoren.

– Helt useriøst

– Frp slutter ringen med MDG, som vil slutte med alt. De møtes et sted der ingen har innflytelse, sa Eggum til NTB søndag.

Selv støtter Eggum regjeringens forslag om en kontantstrømskatt på norsk sokkel. Avklaringen fra LO-toppen kom etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre søndag gikk ut i NTB og signaliserte at også Arbeiderpartiet støtter regjeringens nye oljeskatt.

– Med én gang Arbeiderpartiet støtter kuttene i norsk oljeleting, ser vi at Fellesforbundet rykker ut med én gang med store ord. Det er helt useriøst, og viser at de setter partiboka foran Norges beste, sier Listhaug.

Frykter mindre leting

Hun mener skatteforslaget vil føre til mindre leting, færre arbeidsplasser og kutt i norsk velferd, og har gitt tydelig uttrykk for at regjeringen ikke kan vente seg hennes støtte.

– Når SV, som vil legge ned oljenæringen, jubler over pakken, bør alle varsellampene blinke, sier Listhaug.

