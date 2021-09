Moxnes: Venstresiden må redde regjeringens nye oljeskatt

Av Marie De Rosa

Det gikk ikke lang tid fra regjeringen tirsdag la fram det uventede forslaget om å stramme inn oljeskatten, til Frp-leder Sylvi Listhaug rykket ut med følgende beskjed:

– Med dette forslaget kan jeg si med en gang at regjeringen ikke vil overleve denne budsjetthøsten om de skal gjøre det opp med oss.

Med Frp som bremsekloss kommer ikke regjeringspartiene til å få flertall for endringene sine, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Han sier det nå er opp til partiene på venstresiden å redde regjeringens forslag.

– Jeg tror det er mulig å få nødvendig gjennomslag for en snuoperasjon i oljepolitikken, men det er kun mulig på venstresiden. På andre siden av midtstreken vil Frp blokkere alt, sier han.

– Skal du få dette gjennom, må du ha et nytt flertall, sier Moxnes.

[ SV legger press på Ap og Sp etter regjeringens oljeinnstramming ]

Ap holder døren på gløtt

Foruten Rødt har også SV stilt seg positiv til regjeringens skatteforslag. Miljøpartiet De Grønne har advart mot at det kan være en avledningsmanøver.

Arbeiderpartiet leder Jonas Gahr Støre holder døren på gløtt for forslaget, mens Senterpartiet foreløpig ikke har tatt stilling til det.

Moxnes tror de to sistnevnte partiene til slutt vil stille seg bak innstrammingene i oljeskatteregimet.

– Jeg er sikker på at de kommer til å lande på at dette er det eneste riktige å gjøre, å fase ut subsidiene sånn som Høyre nå går inn for, sier han og fortsetter:

– Men det skjer ikke av seg selv. Det trengs påtrykk som vi vil bidra til, sammen med resten av miljøbevegelsen, sier Moxnes.

[ Vedum synes det er uberettiget at han har fått taperstempelet klistret på seg ]

Tror ikke Frp vil være stemmekveg

Høyre håper på sin side at regjeringens forslag kan få bred forankring.

– Næringen trenger forutsigbarhet og stabilitet i skattevilkårene også fremover. Jeg håper dette forslaget vi nå sender på høring, kan legge grunnlaget for en bred, politisk enighet, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) under pressekonferansen tirsdag.

Et bredt forlik er ikke realistisk, mener Moxnes.

– Da får de trøbbel med Frp. Jeg tror ikke Sylvi vil godta at regjeringen gjør om på oljepolitikken sammen med oss, og så går til Frp etterpå og ber dem være stemmekveg for sitt statsbudsjett, sier Rødt-lederen.

Saken fortsetter under videoen

Håper på flertall for letestans

Men Moxnes stopper ikke der. Han øyner også håp om flertall for full stans i oljeletingen, som både Rødt og SV, samt MDG og Venstre, går til valg på.

Det vil ikke Ap stille seg bak, har NTB tidligere fått bekreftet i et intervju med Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Jeg registrerer at Ap og Sp i flere medier plasseres i en mellomposisjon i letespørsmålet. Der tror jeg det er mulig å få gjennomslag, sier Moxnes.

Rødt kommer imidlertid ikke til å gå med på et oljekompromiss der leting begrenses til modne områder, advarer han.

– Rapportene fra FN og klimakrisa må tas på alvor, og derfor jobber Rødt for full letestans, sier Moxnes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen