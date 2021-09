Kritiserer Erna etter smittekaos: – Regjeringen har ikke tatt sitt ansvar

– Jeg reagerte tidlig i august på den strategien regjeringen la opp til før skolestart. Nå skulle det åpnes opp og snart skulle vi få klemme og danse og leve som normalt. Det var budskapet og signalet. Mens de sto der på pressekonferanser og sa dette, var det allerede begynt å bygge seg opp en alvorlig smittesituasjon i Bergen kommune, der jeg bor, sier Senterpartiets (Sp) helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til Dagsavisen.

Hun er sterkt kritisk til regjeringens håndtering av årets skole- og studiestart på grønt nivå, som endte opp i rekordstor smittespredning og skolekaos i mange kommuner.

– Jeg mener at regjeringen ikke har lyktes i gjenåpningen, og at de har valgt feil strategi, sier Toppe.

– De har vært veldig fokusert på gjenåpning, og ikke sett det potensialet for smittespredning som vi fikk med deltaviruset. De har ikke tatt sitt ansvar, men overlatt ansvaret til kommunene. Mange av dem har stått i en veldig vanskelig situasjon, med smittesporing som har brutt sammen, et testapparat som ble sprengt og mange slitne helsearbeidere. Imens har regjeringen stått på pressekonferanser og snakket om at nå skal alt snart bli normalt igjen, sier Toppe.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe er ikke imponert over regjeringen. (Mimsy Moller)

– Usikkerhet og stress

Statsminister Erna Solberg ba i går kommuner med høy smitte vurdere gult nivå i skolene, og lovte vaksinering av 12-15-åringer.

– Det er sterk smittespredning i Norge nå, særlig blant barn og unge. Skolestarten ble ikke slik vi håpet. Det var ikke sånn vi skulle ha det nå, sa Solberg under regjeringens pressekonferanse torsdag.

Hun gikk langt i å innrømme at årets skolestart på grønt nivå ikke var godt nok forberedt fra regjeringens side, og at de har feilberegnet hvordan det skulle være mulig å drive skolene i et åpent samfunn, i kombinasjon med et atskillig mer smittsomt deltavirus.

– Mange kjenner på usikkerhet og stress nå, og det forstår jeg, sa Solberg og viste til foreldre, elever og lærere ved de skolene som har mye smitte.

– Lettvint løsning

Toppe har lenge sett med bekymring på regjeringens håndtering av skole- og studiestart.

– Jeg har vært kritisk til regjeringens håndtering i hele høst. Det er greit at de nå åpner for vaksinasjon av yngre, men her har en ikke vær flink nok til å forutse konsekvensene av at så mange unge ikke er vaksinert. Etter ett og halvt år med pandemi, er det rart at de håndterer dette så dårlig, sier Toppe til Dagsavisen.

Hun er heller ikke imponert over hvordan regjeringen mener de tar tak nå ved å be kommuner med mye smitte gå til gult nivå.

Etter et og halvt år med pandemi, er det rart at de håndterer dette så dårlig. — Kjersti Toppe, Sp

– Det var det minste de kunne bedt om. Jeg syns dette virker som en veldig lettvint løsning, og det er som om regjeringen ikke forstår den situasjonen kommunene står i nå. Jeg håper bare de får hjelp til å gjøre sine vurderinger, og at de ikke blir overlatt til seg selv. Tidligere i pandemien har vi sett at vi lykkes best når stat og kommuner går sammen, og at det gis overordnede nasjonale råd, mener Toppe, som syns regjeringen skulle vært mer forsiktig med de signalene de ga tidligere i høst.

– De skulle holdt igjen, ikke snakket så mye om gjenåpning, «snart har vi en normal hverdag», og snart er vi kvitt alle tiltakene. Det betyr noe hvilke ord man bruker. Dette har kanskje bidratt til at situasjonen ble mye verre enn den kunne ha blitt, sier Toppe, og legger til:

– Jeg skjønner at det skal være en høy terskel for å stenge skoler, det er vi alle enige om. Men her har kommunene blitt overlatt til seg selv. Det er enormt mye smitte i enkelte kommuner og testkøene er lange.

Stort press

Smittesituasjonen og stort press på kommunene etter skolestart gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte, gikk det fram av regjeringens pressekonferanse torsdag. De avlyser også trinn 4, og vil i stedet etter hvert over i en fase som de kaller «normal hverdag med høy beredskap».

Regjeringen ønsker fortsatt å holde kontroll på smittespredningen inntil flere er fullvaksinerte, og strategien er at lokale utbrudd skal håndteres med lokale tiltak. Nye nasjonale tiltak nå vil ikke være riktig for dem som bor på steder med lite eller ingen smitte, mener regjeringen.

– Vi har sett i pandemien at kommunene er flinke til å ta kontroll på lokale utbrudd. Vi har tillit til at kommunene gjør gode vurderinger også fremover. Jeg har tillit til at kommunene, i samråd med FHI og Helsedirektoratet, tar treffsikre og kloke beslutninger, sa statsministeren.

Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie (H) skulle etter planen ha et møte med alle landets kommuner, KS og statsforvalterne om smittehåndteringen senere torsdag.

– Der skal vi gå i dialog om hvordan vi som sentrale myndigheter kan bistå, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens koronapressekonferanse.

