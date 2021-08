Hør sjette episode av Dagsavisens nye podkast her!

– Det kan være tøffe debatter, og det skal det være, for vi må få fram de uenighetene vi har, for de er i blant store og viktige for folk sine liv og for framtiden vår.

Det sier partileder for Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken. Han er gjest i episode seks av Dagsavisens politikkpodkast «Men hva mener du?».

Temperatur i debattene skal det være, men en viktig del av demokratiet er at politikerne respekterer hverandre, mener Lysbakken.

– Folk er ikke uenig med meg fordi de er dumme, onde eller naive. Vi har rett og slett, kanskje på grunn av ulike erfaringer vi har gjort i livene våre, eller fordi vi har ulik bakgrunn, også ulik oppfatning av hva som er riktig og rettferdig, og hva som er et godt samfunn, sier Lysbakken i episoden og understreker at han kan ha et godt forhold til folk han er rykende uenig med.

Få en oversikt over alle episodene av «Men hva mener du?» her!

Et demokratisk problem

– Jeg tror at målet med demokratiet og folkestyret er at det skal være vanlige folk som er folkevalgte, og det tror jeg det i stor grad er, sier Lysbakken.

De som sitter på Stortinget er mennesker fra ulike steder i landet som alle har gjort forskjellige ting før de kom til Stortinget, påpeker Lysbakken. Men uansett om politikerne er vanlige folk eller ikke, er ofte språket de bruker komplisert. Hvorfor er det sånn?

– Sakene som behandles på Stortinget synes jeg kan være komplisert selv. Det er lange sakspapirer med masse fremmedord. Det kan være lett å begynne å snakke sånn selv, men hvis en gjør det for mye så blir det et demokratisk problem, sier Lysbakken.

I episoden svarer han også på spørsmål som: Hva er sosialistiske verdier? Får politikere opplæring i å unngå å svare på spørsmål? Hva mener de i praksis når de sier at de vil ta fra de rike og gi til de fattige?

Hør også episode fem av «Men hva mener du?», med Jon Helgheim, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, som gjest her:

Dagsavisens nye podkast

Synes du politikk er vanskelig? I Dagsavisens podkast «Men hva mener du?» møter journalist Thale Engelsen partiledere og stortingsrepresentanter fra de store norske partiene for å gjøre stortingsvalget litt lettere å forstå seg på.

I neste episode gjester Bjørnar Moxnes fra Rødt.

Det kommer ny episode hver mandag og onsdag fram mot valget. Episodene slippes i samme rekkefølge som partienes oppslutning på gjennomsnittsmålingene fra juli fra nettstedet poll of polls.

Få en oversikt over alle Dagsavisens podkaster her.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!