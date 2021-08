Ap vil utrede ulike straffereaksjoner for rusbruk

– Vi er veldig interessert i å få kloke hoder til å sette seg ned og utrede alternativene som ligger der, sier Lene Vågslid.

Vågslid er justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og leder justiskomiteen på Stortinget. På Aps landsmøte i april var hun en av dem som argumenterte mot en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre brukerdoser narkotika for alle.

I juni stemte Stortinget over regjeringens rusreform, og et flertall bestående av Ap, Senterpartiet og Frp sa nei. Samtidig gikk flertallet inn for flere oppmykninger i straffeloven

[ Rusreformen faller i grus ]

Ikke alle skal med

Samtidig som Ap landet på et nei til regjeringens rusreform, vedtok partiet resolusjonen «En sosialdemokratisk rusreform». Her tar partiet til orde for en behandling- og forebyggingsreform.

I tillegg ønsker Ap å styrke politiets innsats mot narkotikakriminalitet og forebygging, samt åpne for en delvis avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre brukerdoser, for det partiet omtaler som «tunge rusavhengige».

Denne formen for differensiert avkriminalisering innebærer at man ikke skal straffes dersom man defineres som «tungt rusavhengig», mens andre fremdeles skal kunne straffeforfølges. Ap peker blant annet til at barn under 15 og utilregnelige er unntatt fra straff i dag, og fremhever dette som en mulig modell for delvis avkriminalisering.

Lene Vågslid bekrefter overfor Dagsavisen at Ap fremdeles ønsker en «sosialdemokratisk rusreform» dersom det blir regjeringsskifte.

[ Retten dømmer mildere enn før i russaker. Elden: – Høyesterett er en del av samfunnet ]

Ønsker utredning

– Rent teknisk og juridisk, hvordan skal en differensiert modell se ut?

– Det har vi ikke alle svar på. Det vi har vært tydelige på, er at det er lovmessig og juridisk fult mulig å gjøre det. Men hvordan det skal gjøres, må utredes, svarer Vågslid.

Hun viser blant annet til tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn:

– De to har vært veldig tydelige på at det er fullt mulig å lage en differensiert modell.

Vågslid viser til brukerromsloven fra 2009, som tillater brukerrom for inntak av narkotika. Etter lovens første paragraf er et av vilkårene for å få tilgang til brukerrommene at man har «langvarig narkotikaavhengighet».

– Det ikke uten interesse å se til den type definisjoner, selv om jeg ikke sier det nødvendigvis er måten å gjøre det på, sier hun.

Vågslid mener spørsmålet om differensiert straff må faglig utredes og sier det er synd det ikke ble gjort av rusreformutvalget da de la frem sin NOU.

– Så vi kan forvente en utredning til høsten om det blir regjeringsskifte og dere får vilja deres?

– Ja, svarer Vågslid kontant.

Hun legger til at det ikke nødvendigvis vil være snakk om å sette ned et utvalg som skal legge frem en ny NOU, men at det skal utredes på egnet måte.

– Det vil være nødvendig å gjøre en faglig utredning av hvordan alternative modeller som vil være best. Vi må gjøre dette skikkelig, sier hun.

[ Skuffet over Oslo-byrådet: – Oslo har en lang historie med jaging og plaging av rusavhengige ]

Vil evaluere ungdomskontrakter

Ifølge Vågslid kommer ikke Ap til å legge til rette for en generell avkriminalisering, og mener at dagens situasjon med blant annet påtaleunnlatelser og påtaledirektiv i så fall er et alternativ.

– Men vi vil jo lengre enn det, vi må sikre rusavhengige god helsehjelp og behandling, sier hun.

Hun viser til at Ap sammen med flertallet på Stortinget, før sommeren vedtok at mindre narkotikalovbrudd skal slettes fra rullebladet etter tre år, mot stemmene til Sp og Frp.

– Hvis man har røyka hasj en gang i livet, så trenger ikke det forfølge deg resten av livet, sier Vågslid.

Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, kaller forslaget om å slette mindre narkotikalovbrudd fra rullebladet for «snikinnføring av en generell avkriminalisering».

– Å gi amnesti etter et par år, uthuler hele ordningen med at det skal være straffbart å bruke narkotika. Vi frykter det kan få konsekvenser som en generell avkriminalisering ville gitt sier Toppe.

Hun sier at Sp heller vil utvide de ordningene som allerede finnes i dag, der ungdom under 18 kan få fjernet lovbrudd fra rullebladet, dersom man følger opp programmer man blir pålagt.

– Det kan heller bli utvidet til for eksempel opp til 25 år, men at det skal gjelde for alle voksne, det er vi mot, sier hun.

Får Ap viljen sin, skal også bruk av ruskontrakter og ungdomsstraff evalueres.

– Det er mye vi kan gjøre bedre uten å si at det er straffefritt for alle hvis man bruker narkotiske stoffer inntil et visst nivå, sier Vågslid.

Senterpartiet støtter langt på vei en evaluering av ungdomsstraff og ruskontrakter, men er tydelige på at det ikke skal avvikles.

– Vi er tydelig på at vi vil at ungdomsstraff og modeller for det, skal være tilbud i fremtiden også, sier Toppe og legger til:

– En utredning for ungdomsstraff skal ikke være en utredning for avvikling, men en utredning for å finne gode modeller for dette.

Kjersti Toppe (Sp) vil evaluere bruk av ruskontrakter og ungdomsstraff, men sletting av mindre narkotikalovbrudd fra rullebladet omtaler hun som «snikinnføring av en generell avkriminalisering» (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

[ Oslo sier nei til utendørs værested for rusavhengige: Slik er erfaringene fra Bergen ]

Får kald skulder fra SV

Da rusreformen ble behandlet i Stortinget i juni, fremmet Ap og Sp forslag sammen om å gjennomføre nettopp en utredning for differensiert straff. Forslaget fikk bare stemmene til de to partiene, mens resten av Stortinget stemte mot.

Aps mulige regjeringspartner SV, har ikke endret mening siden da:

– Vi kommer til å jobbe videre for den rusreformen som ble nedstemt i vår, sier Audun Lysbakken, partileder i SV.

Han forteller at SV ønsker å erstatte straff med hjelp når det gjelder bruk og besittelse, sånn som regjeringen foreslo.

– Akkurat der var vi enige med Høyre og Venstre, sier Lysbakken

Lysbakken har tro på at generell avkriminalisering vil vinne frem og håper Ap etter hvert vil snu.

– Vi vil alltid stemme for ting som er skritt i riktig retning, men vi driver ikke med å lete etter kompromisser her, avslutter han.

Senterpartiet gir på sin side full støtte til en utredning av differensiert straff:

– Vi ønsker også å utrede en modell for å se om det skal være full straffefrihet eller alternativer til straff, sier Toppe (Sp).

– Akkurat mandatet til en sånn utredning kan vi ikke si nå, men i det store og det hele er vi på linje med Arbeiderpartiet i denne saken, fortsetter hun.

SV vil ikke støtte en utredning for differensiert straff. – Vi kommer til å jobbe videre for den rusreformen som ble nedstemt i vår, sier partileder Audun Lysbakken. (Javad M.Parsa/NTB)

[ Partier vil stoppe jernbane-privatisering - forsker mener det kan true EØS-avtalen ]

Refser regjeringens reform

Vågslid forteller at Ap lenge har ønsket å få på plass en forebygging- og behandlingsreform, og benytter samtidig anledningen til å komme med noen stikk til regjeringen.

– Det må være langt bredere enn det høyreregjeringen la opp til, i sin såkalte reform, som strengt tatt var en proposisjon med noen lovendringer som ble lagt frem for Stortinget, sier hun.

– Det var ikke en reform, sånn dere ser det?

– Nei, det var det ikke. Den hadde ikke en meldingsdel en gang, svarer Vågslid og legger til:

– Jeg har vært med å behandle noen reformer til nå, det er jo vanlig at en reform er bredere og har en meldingsdel, ikke bare lovendringer. Det var heller ikke lagt opp til hvordan man skulle finansiere det.

[ Privatpoliti og politikk ]