Fabian Stang om 22.juli-bråket: – Jeg mener det var Støre som startet

– Det jeg skrev var at jeg ble litt overrasket og lei meg når Støre brukte 22. juli til et partipolitisk spark mot høyresiden. Han sier jo at høyresiden har et særlig ansvar. Og da kan jeg ikke forstå annerledes enn at han kritiserer oss for å ha gjort for lite.

Da Fabian Stang skrev et facebookinnlegg som svar til Jonas Gahr Støres 22.juli-tale, nølte ikke politikere fra hans eget parti med å uttrykke sin uenighet.

– Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyreekstreme, var utsagnet som fikk den tidligere ordføreren i Oslo til å reagere.

Innlegget ble slettet i ettertid, men han står fortsatt for det han skrev om.

Forsvarsløs situasjon

Høyresiden ble satt i en forsvarsløs situasjon under Støres tale, mener Stang. Ved å gjøre det har Ap-lederen brutt en stille, uskreven avtale.

– Det var en avtale om at vi politikere sammen skulle bekjempe dette, og ikke peke på hverandre. Denne uskrevne avtalen har levd i ti år, så bruker han tiårsmarkeringen til å kritisere oss.

– Jeg syntes det var rart at han brukte dagen som skulle føre til sorg og medfølelse til å sparke, og litt uverdig at han gjorde det i en setting hvor vi ikke kan forsvare oss, fortsetter han.

– Mener du at det er gjort nok på disse ti årene?

– Nei, jeg sier at dette er et område der vi aldri kan gjøre nok. Vi vinner aldri denne kampen, men vi kan lindre det ved at alle gjør det vi kan for å redusere antallet som kommer på sånne ville ideer.

I innlegget som nå er slettet, skrev Stang blant annet: “For mange av oss var det et helt sentralt poeng å ikke besudle sorgen med partipolitikk, selv om terroren skjedde like før kommunevalget i september.” Stang synes ikke at det var partipolitikk som ble angrepet da terroren skjedde mot AUF og Ap for ti år siden.

– Da hadde ikke nødvendigvis hele Norge brydd seg. Vi var så til de grader engasjert hele gjengen, sier han.

Lei seg på vegne av høyresiden

Stang mener at Støres kritikk har skapt et syndebukkspill, noe høyresiden klarte å unngå da han var Oslo-ordfører i 2011.

– Høyresiden var veldig til stede da det var problemer med venstreekstremister for en del år siden. Jeg ble rett og slett litt lei meg når Støre gjør dette, jeg var også midt oppi dette som ordfører, men vi klarte å unngå å skylde på andre i forhold til hvem som gjorde hva, sier han.

Den eneste linken mellom høyresiden og høyreekstremisme er navnet, og er mer en tilfeldig at den heter det den heter, sier Fabian Stang.

– Etter det Støre sa i går ble jeg lei meg på egne vegne, men det er ikke så viktig. Jeg ble også lei meg på vegne av alle andre på høyresiden.

På spørsmålet om hvorfor han valgte å slette innlegget, svarer Høyre-politikeren:

– Jeg slettet det rett og slett fordi det kom antydninger om at det var ufint å skrive på 22. juli. Jeg mener det var Støre som startet, men av respekt for de sørgende slettet jeg det. Jeg har ikke fått noen direkte reaksjoner eller henvendelser fra mitt eget parti på det jeg skrev.

Dagsavisen har kontaktet Jonas Gahr Støre, som ikke ønsket å kommentere på saken.

