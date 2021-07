Nasjonale prøver endres – kunnskapsministeren vil ha innspill

– Skal vi lykkes, er det viktig at vi får fram ulike synspunkter om hvordan framtidens prøver og verktøy skal se ut. Derfor skal vi bruke god tid, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Arbeidet skal etter planen være ferdig i 2026. Strategien som nå legges fram, inneholder blant annet en tidsplan for videreutviklingen av nye prøver.

Høsten 2021 settes av til utredning, mens beslutninger om prøvenes innretning skal skje våren 2022.

– Vi vil være helt åpne om hvilke vurderinger vi gjør og når beslutninger skal tas, slik at alle parter vet hva de har å forholde seg til. Jeg håper strategien blir et godt arbeidsdokument som gjør det enklere for alle å bidra med sine innspill, sier Melby.

I 2020 fikk skolen nye læreplaner og nytt innhold, og verktøyene som skal brukes til å utvikle kvaliteten i skolen, skal derfor fornyes og tilpasses til det nye innholdet. Dette gjelder blant annet prøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

