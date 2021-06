Rødt utfordrer Ap: Krever økt selskapsskatt

– Noen hovedkrav vil bli ekstra viktige i valgkampen. Et nytt flertall må levere på dette for å ha troverdighet på å få til et vendepunkt, og hvis Røst skal stille seg bak en ny regjering, sier Moxnes.

Punkt én, fastslår han videre, er at skatten på selskapsoverskudd må øke.

– Det er rett og slett uaktuelt at Arbeiderpartiet freder dette, slik de har prøvd på. Det vil bety at de som har tjent godt på krisen, ikke tar sin del av regningen, men sender den til fellesskapet, sier Moxnes.

Arbeiderpartiet går derimot til valg på et løfte om å la selskapsskatten ligge uendret på 22 prosent.

– Det gir næringsliv og bedrifter en forutsigbarhet som trengs i en usikker tid, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Flere krav

Moxnes legger også fram fire andre krav til en eventuell ny venstresideregjering:

* en tannhelsereform med mål om gratis tannhelse

– Tennene er en del av kroppen, og må behandles slik i helsevesenet også. Et nytt flertall må begynne å fase inn tannhelse i den offentlig finansierte velferden. Vi trenger en velferdsstat med null hull, sier Moxnes.

* profittfri velferd, blant annet med en lovfesting av at barnevern skal forbeholdes offentlige og ideelle aktører

* en «kraftfull og rettferdig miljøpolitikk»

* et mer selvstendig Norge, der regjeringen må «våge å stå opp mot EU»

Det var VG som først omtalte de fem kravene. Moxnes planla også å legge kravene fram i en digital valgkamptale lørdag.

Ap: Enig om mye

Stenseng tar utspillet med fatning.

– Det er mange ting i fempunktslisten til Moxnes vi er enig i, sier hun.

– Vi er enige med Rødt i at forskjellene mellom folk må ned etter åtte år med høyrepolitikk. Vi ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, vi har foreslått å fase kommersielle aktører ut av barnevernet til fordel for offentlige og ideelle. En rettferdig klimapolitikk som både kutter utslipp og skaper jobber over hele landet er en hovedsak for oss foran dette stortingsvalget.

Stenseng presiserer likevel at Arbeiderpartiet har gitt en velgergaranti på at EØS-avtalen skal ligge til grunn for en Ap-ledet regjering.

– Uavhengig av kravene fra Rødt: Vi kommer nå til å jobbe for en rødgrønn regjering der et samarbeid og en regjeringsplattform med Sp og SV er målet, sier hun.

