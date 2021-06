Forsker om politisk krise i byrådet:– Lan Marie Berg kan ikke komme tilbake

Klokka 12 i dag skal bystyret stemme over mistillitsforslaget mot samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Rødt varslet tirsdag at de ikke har tillit til byråden, og dermed er det flertall for mistillitsforslaget i bystyret.

Under onsdagens bystyremøte kunngjorde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at dersom mistilliten mot byråd Lan Marie Berg blir vedtatt, går hele byrådet. Dette kalles et kabinettspørsmål, og dersom bystyret ikke støtter det blir mistilliten vedtatt.

Dersom det er flertall for det, kan ordføreren peke på Raymond Johansen på nytt. Johansen kan da danne byråd på nytt med de samme partiene Arbeiderpartiet, SV og MDG, men da er en ting klart:

– Lan Marie Berg kan ikke komme tilbake til byrådet hvis hun får vedtatt mistillit mot seg, sier statsviter Trine Myrvold, og legger til:

– Det er bystyret som definerer hvem de har tillit til, ikke Raymond eller Lan. Å bli sittende i byråd med vedtatt mistillit er et klart brudd med det parlamentariske prinsippet.

Kan bruke saken mot henne

Bakgrunnen for saken er Oslos nye reservevannløsning. Den anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.

– Hvis hun ikke hadde hatt den rikspolitiske karrieren, så ville jo utfallet av dette mistillitsforslaget vært mye viktigere. Men hun kommer trolig inn på Stortinget til høsten, og kommer til å forsvinne fra Oslo-politikken uansett, sier statsviter Jo Saglie.

Saglie har forsket på lokaldemokrati og velgeres tillit til politikere. Selv om han mener at utfallet av denne saken ikke vil ha veldig stor innvirkning på Bergs karriere, peker han på at saken likevel kan bli trukket fram i valgkampen.

– Hennes politiske motstandere kan bruke denne saken mot henne i valgkampen. Men hva denne saken vil si for velgerne, avhenger av om de i utgangspunktet støtter MDG, eller er motstandere av politikken. Dersom de allerede er støttespillere av Lan Marie Berg og føler at hun er blitt urettferdig behandla av opposisjonen og mediene, kan denne saken styrke støtten til henne, sier Saglie.

---

Fakta om mistillit mot Lan Marie Berg

* Torsdag 20. mai legger Oslo kommer fram revidert budsjett. Der fremgår det at Oslos nye reservevannløsning, som bygges på Huseby i Oslo, vil koste 17,7 milliarder kroner – 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått.

* Opposisjonen går raskt ut med hard kritikk av milliardsprekken, som de omtaler som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne. De reagerer imidlertid mest på at det tok for lang tid før Berg informerte bystyret om dette. Bystyret fikk først vite om budsjettsprekken 20. mai.

* Berg svarer på sin side at det ikke var mulig å vite at det ville bli en kostnadsøkning i markedet på det tidspunktet bystyret gjorde sin beslutning. Hun peker også på at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon i saken.

* Opposisjonen kaller Berg inn til høring 2. juni, for å få en redegjørelse for prosessen i saken. Samme dag som høringen varsler FrP mistillitsforslag mot Berg.

* Frps mistillitsforslag får støtte fra seks partier, og Rødt blir tungen på vektskålen.

* Tirsdag 15. juni ble det klart at Rødt støtter forslaget, og partiet ber også Berg trekke seg som byråd.

(NTB)

---