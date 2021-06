Tirsdag stemte Stortinget over et representantforslag fra Rødt og partileder Bjørnar Moxnes om en egen tannhelsereform. Bare SV og MDG stemte med ham, og Moxnes er skuffet over at de ikke fikk med seg nok stemmer for forslaget.

– De andre har det i kjeften, men gjør lite for kjeften til folk flest når de stemmer ned forslagene våre, sier han til Dagsavisen.

Rødt foreslo at Stortinget skal be regjeringen legge fram en tannhelsereform for Stortinget som inneholder en konkret plan for å fase inn universelt tilgjengelig tannhelsetjeneste. De vil at tannhelse skal likestilles med andre helsetjenester, og foreslår at det for eksempel kan gjøres gjennom egenandelsordningen. Det andre forslaget gikk på å utrede en gradvis utvidelse av offentlig finansiert tannhelse.

– En vinnersak

Dagsavisen har tidligere skrevet at tannhelse seiler opp som en av de store sakene før årets stortingsvalg. Moxnes tror det er en vinnersak for venstresida, og får følge av flere av de andre partiene i dette. Men de er ikke nødvendigvis enige i hvordan tannhelsetjenesten bør se ut.

Moxnes trekker fram at Senterpartiets landsmøte nylig gikk inn for å innføre en egenandelsordning på tannhelse på samme måte som for legebesøk og andre helsetjenester. Arbeiderpartiet ønsker på sin side en reform med mål om å likestille tannhelse med andre helsetjenester, og planen er å utvide det gradvis.

Rødt-lederen synes da det er synd at de ikke stemte deres forslag om den gradvise utvidelsen av offentlig finansiert tannhelse.

– Det viser behovet for et nytt flertall med et sterkest mulig Rødt som kan presse på for å få til reell forandring her. Vi kan ikke ha det sånn at tannhelse avhenger av lommeboka, sånn som det er nå, sier Moxnes.

Dagens ordning består av en offentlig sektor og en privat sektor. I dag sikrer den offentlige delen gratis tannhelse kun for barn under 18 år, og for enkelte andre grupper. De fleste andre må betale selv for private tannleger. Ikke alle tar seg råd til det, og i en spørreundersøkelse fra 2018 svarte en av tre nordmenn at de enten utsetter eller unnlater å gå til tannlegen av økonomiske årsaker.

Moxnes sier han kanskje er spesielt skuffet over nettopp Sp og Ap etter tirsdagens avstemning.

– De må vise at det betyr noe for vanlige folk med nytt stortingsflertall. De må vise vei, mobilisere og engasjere folk. Å fase inn og sørge for gratis tannhelse, at det blir en realitet i neste stortingsperiode, er en av de største og viktigste velferdsreformene i vår tid, fortsetter han.

Hva mener de andre?

Både Rødt og SV har reform-mål og vil at tennene skal behandles som en del av kroppen på lik linje med andre helsetjenester. De setter imidlertid ikke av like mye penger i sine alternative statsbudsjetter for 2021 for å fase det inn. Der Rødt satte av 3 milliarder, la SV seg på 433 millioner. SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson forklarte at det bare var startskuddet for å fase inn det endelige målet.

Arbeiderpartiets Tellef Inge Mørland har sagt til Dagsavisen at de er enig i intensjonen i Rødt og SVs planer, men at det er viktig å sørge for at inntektene er der til å sikre og bygge ut velferden. De stemte ikke for Rødts forslag fordi de frykter det bare vil holde folk for narr, forklarer han.

– Vi operer med ganske løse anslag på at det vil koste mellom 10 og 12 milliarder, og vi må ha skikkelige tall. Det er ikke sånn at de pengene hadde dukket opp hvis vi hadde vedtatt forslaget i går. Vi tror derfor på en gradvis utvidelse, og vi begynner med de gruppene med størst behov og tar det skrittvis, sier Mørland, og understreker at målsettingen deres på sikt ligger fast.

Det vil ta tid, fortsetter Mørland. Han viser også til at Ap hadde levert inn flere egne tannhelse-forslag. De peker i samme retning som Rødts, men Mørland mener de er mer realistiske å få gjennomført.

Senterpartiet ville ikke love noen dyr reform før et valg, men partiet mener gratis tannbehandling bør utvides til flere grupper. Som det siste av de fem opposisjonspartiene blant sentrum-venstre er MDG med på at tannhelsetjenesten må gjennom en reform, men at dagens ordninger og lover må gjennomgås først.

Flere forslag

Rødt var ikke de eneste med tann-relaterte forslag som ble stemt over denne uka. Både SV, Ap og Sp hadde levert inn flere mindretallsforslag, det samme hadde Fremskrittspartiet. Frp og SV sto også samlet bak flere forslag, men heller ikke de fikk flertall.

De folkevalgte stemte også over innstillinger fra helse- og omsorgskomiteen om å styrke det som kalles «tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO». Det er et tilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling. Komiteens anbefaling fikk flertall med 53 mot 33 stemmer. Regjeringspartiene stemte mot, det samme gjorde 3 av Frps 13 representanter.

