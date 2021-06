Ap krever jobbmilliarder

Av Johan Falnes og Marie De Rosa

En redningsaksjon for langtidsledige.

Det er overskriften på planen som Arbeiderpartiet nå legger fram i sitt alternative reviderte nasjonalbudsjett for 2021.

Ap-nestleder Hadia Tajik har tidligere kritisert Fremskrittspartiet og regjeringspartiene for å svikte de ledige i sin budsjettenighet. Nå konkretiserer hun hva Arbeiderpartiet selv vil gjøre.

– Det vi er bekymret for, er at de som har ventet lengst på å få hjelp, er de som får minst hjelp av denne regjeringen, sier Tajik til NTB.

– Køen av arbeidsledige kan ikke være som køen utenfor et utested, at én må ut for at en annen skal slippe inn. Man må dimensjonere tiltakene etter behovet, sier hun.

Tre tiltak

I den alternative planen lanserer Ap tre tiltak for å skape flere arbeidsplasser:

* om lag 500 millioner kroner i økt støtte til hardt rammede bedrifter

* nærmere 500 millioner kroner til aktivitetsskapende tiltak for næringslivet i regi av kommuner og fylkeskommuner

* en grønn industripakke på 1,2 milliarder kroner, blant annet til en satsing på hydrogen i regi av Statkraft

I tillegg foreslår Arbeiderpartiet å opprette nesten 5.000 flere tiltaksplasser, med et særlig fokus på lønnstilskudd og kvalifiseringsløp.

Hele, faste stillinger

Et annet krav fra Ap er innstramminger i arbeidslivet regler.

Disse innstrammingene skal sikre at den nye veksten etter pandemien skjer i form av hele, faste stillinger i stedet for mer bruk av midlertidige ansettelser og innleie.

– Det som er viktig for oss, er at folk skal oppleve at de går tilbake til trygge jobber og et ordnet og seriøst arbeidsliv, sier Tajik.

Hun tror langtidsledige vil trenge mer hjelp for å komme tilbake i jobb.

– Den brua tilbake til arbeidslivet må vi som fellesskap ta ansvar for å bygge. Det er ikke noe som vil skje av seg selv, fastslår hun.

