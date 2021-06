Senterpartiets regjeringsplan er klar

Senterpartiets landsmøte skal i helgen vedta en resolusjon om hvilken regjering partiet ønsker seg etter valget. Resolusjonen er godkjent av sentralstyret og ble offentliggjort torsdag. Der nevnes ikke Senterpartiets tidligere regjeringspartner SV med ett ord.

«Senterpartiets landsmøte mener at en Senterparti-/Ap-basert regjering er den beste plattformen for en regjering som ser hele Norge», står det i resolusjonen.

– Et parti som alltid forhandler

Parlamentarisk leder Marit Arnstad sier imidlertid at partiet forhandler med SV om de må.

– Sp går til valg på et samarbeid med Ap. Men det Senterpartiet jeg er medlem av, er et parti som alltid forhandler. Og ofte til siste slutt, sier Arnstad til Adresseavisen.

At det har oppstått spekulasjoner om hvorvidt Sp vil trekke seg fra eventuelle forhandlinger dersom Arbeiderpartiet insisterer på å ha med SV, karakteriserer Arnstad som «anonyme spekulasjoner».

Tause om statsminister

Men fra Arnstads hjemmebane i Trøndelag kommer et krystallklart råd:

– Jeg tror det er svært viktig at vi er tydelige til velgere på at vi ikke har til hensikt å drive med noe annet enn en Sp/Ap-basert regjering. At det ikke er noe alternativ til dette, sier Senterpartiets fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem i Trøndelag.

Hvem som skal være Sps foretrukne statsministerkandidat er heller ikke omtalt i resolusjonen. Flere fylkeslag har den siste uken bedt partiet om å erklære Trygve Slagsvold Vedum som sin kandidat til statsministerposten.

