Opposisjonen vil overkjøre regjeringen – krever høyere pensjoner

Torsdag la arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fram årets trygdeoppgjør. Pensjonistene kan forvente seg en årlig økning i pensjonene på 3,58 prosent, langt høyere enn forventet lønnsvekst for vanlige arbeidstakere.

Grunnen til at pensjonene vokser mye mer enn lønningene i år er at pensjonistene skal kompenseres for et begredelig 2020, samtidig som Stortinget har vedtatt en ny måte å regulere pensjoner på. Stortinget vedtok også at man skal late som at årets nye system også gjaldt i fjor, og det pensjonistene tapte på det gamle systemet i fjor skal de få etterbetalt i år.

Dermed vokser pensjonene mye nå. Likevel er Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen misfornøyd.

– Vi er misfornøyde fordi vi får ikke full kompensasjon for pengene vi egentlig skulle hatt i fjor, sier Davidsen til Dagsavisen.

Flere regnestykker

Årsaken til konflikten er litt komplisert, men det handler om hvordan man mener at etterslepet fra i fjor på 1,4 prosent skal bakes inn i årets oppgjør. Med Davidsens regnestykke skal hele etterslepet legges på toppen av årets oppgjør på 2,4 prosent, og dermed ville det medført at pensjonene vokste med i overkant av 3,8 prosent i stedet for 3,58 prosent som det ble med regjeringens regnestykke. Regjeringen baker etterslepet inn i lønnsveksten framfor å legge det på toppen.

– Grunnen til at vi har gjort det på denne måten er at vi mener at det er den rimeligste måten å tolke Stortingets vedtak på, sier Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterer årets trygdeoppgjør. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Regjeringspartiene stemte for å endre måten pensjonene skal reguleres på i framtida, men de stemte imot at den nye metoden skal ha tilbakevirkende kraft. Røe Isaksen sier han er trygg på at han har fulgt opp Stortingets vedtak om at pensjonistene skal kompenseres klekkelig i år for et elendig år i fjor.

– Måten vi har tenkt rundt dette på er ikke på noen som helst måte ukjent for Stortinget. Vi har lagt dette fram relativt detaljert i en proposisjon til Stortinget, som også er behandlet, uten at Stortinget eksplisitt har vedtatt akkurat dette, sier Røe Isaksen.

Men på Stortinget er det langt fra noen stemning som tilsier at Røe Isaksen får full støtte for å ha valgt sitt eget regnestykke framfor pensjonistorganisasjonenes regnestykke. Ap-leder Jonas Gahr Støre var raskt frampå etter at oppgjøret ble lagt fram og varslet at han kom til å legge Pensjonistforbundets og LOs beregningsmetode for pensjonene til grunn når saken skal behandles i Stortinget seinere i sommer.

– Regjeringen har valgt å tolke Stortingets vedtak slik fanden tolker bibelen, og kommet med et forslag som gir minst mulig til pensjonistene, sier Støre.

Sylvi: – Skuffet

Også Frp-leder Sylvi Listhaug er klokkeklar på at regjeringen ikke har levert godt nok for pensjonistene.

– FrP er skuffet over at regjeringen ikke følger opp flertallets intensjon om at pensjonistene skal få kompensasjon for det dårlige oppgjøret i 2020 fullt ut i årets trygdeoppgjør. Vi støtter Pensjonistforbundet fullt ut og vil foreslå at pensjonistene skal få den inntektsutviklingen Stortinget la til grunn og som de derfor har krav på, sier Listhaug.

Senterpartiets arbeidspolitiske talsperson Per Olaf Lundteigen er også klar på at Sp vil støtte beregningen som gir 3,8 prosents vekst. Det samme vil Sosialistisk Venstreparti gjøre.

Ap, Frp, Sp og SV har flertall i Stortinget. Det ligger dermed at til at regjeringen og Torbjørn Røe Isaksen går på et nederlag i trygdeoppgjøret.

– Her styrer regjeringen mot et nederlag. Bestillingen fra Stortinget var veldig tydelig: Pensjonistene skal kompenseres for det de tapte i fjor. Da er det uforståelige at ikke regjeringen følger det opp fullt og helt, sier Lysbakken til Dagsavisen.

Godt oppgjør

Til tross for at både Pensjonistforbundet og opposisjonen på Stortinget varsler bråk, er alle enige om at selv med regjeringens beregningsmetode er dette et godt oppgjør for pensjonistene. Både omlegging av måten pensjon beregnes på og måten pensjonistene skulle kompenseres på kom etter initiativ fra Frp, SV og Pensjonistforbundet.

– Tallet er vi veldig fornøyde med. Alternativet var at vi skulle ha en lønnsutvikling på 2,4 prosent, og deretter et fratrekk på 0,75 prosent. Nå sitter vi igjen med en årslønnsøkning på over 4 prosent. Det er vi veldig fornøyde med, sier Davidsen i Pensjonistforbundet.

– Det er takket være Frp og SV at vi nå endelig får trygdeoppgjøret til behandling i Stortinget. Det betyr at Stortinget har mulighet til å gi pensjonistene det de har rett på. På grunn av pensjonsreformen som ble innført i 2011, og som alle andre parti enn FrP stod bak, har pensjonistene tapt kjøpekraftsutvikling gjennom mange år, sier Listhaug.

Det samme er Lysbakken inne på.

– Dette viser at det litt uvanlige initiativet SV, Frp og Pensjonistforbundet tok var vellykket og nødvendig. Det mangler litt på at regjeringen innfrir fullt ut, så nå må vi stå ved det vi har vedtatt og følge det opp i Stortinget, sier Lysbakken.

Pensjonsreformen

Neste år skal en pensjonskommisjon legge fram en omfattende rapport om Norges samlede pensjonssystem. På spørsmål om hva han syntes om at Stortinget gjør enkeltvedtak som går på tvers av pensjonsreformen og kun et år før pensjonskommisjonens rapport, svarer statsråden at også regjeringspartiene støttet omleggingen av hvordan man beregner pensjoner på, fordi det blir mer forutsigbart uten å bli dyrere. Men:

– Jeg har flere ganger sterkt advart mot at Stortinget over bordet skal vedta store endringer i pensjonssystemet, fordi det krever utredninger og vi kan få konsekvenser vi ikke hadde tenkt over. Og verdien av at vi har et pensjonsforlik med tverrpolitisk støtte over flere år er stor. Ikke minst Arbeiderpartiet bør tenke på det, som var en av arkitektene bak pensjonsforliket, sier Røe Isaksen.

Han har ikke anledning til å kommentere opposisjonspartienes utspill torsdag.