Finansbyråden om revidert budsjett: – Gjør meg engstelig

– Regjeringen signaliserer at ordningen kanskje ikke treffer alle kommuner like godt. Det gjør meg engstelig. Vi fikk ikke de pengene vi trodde vi skulle få i fjor, og jeg leser dette som et varsel om at vi kan komme dårlig ut i år også, sier Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) til Dagsavisen.

Tirsdag la finansminister Jan Tore Sanner fram revidert budsjett for 2021. Og som i de foregående budsjettene det siste året var det koronasituasjonen som dikterte hvordan de store pengene skal brukes.

Det er ikke bare arbeidsfolk og næringsliv som har lidd økonomisk under pandemien. Også kommunene har fått seg en økonomisk trøkk som følge av tapte inntekter og økte utgifter. Regjeringen har hele veien lovet at dette skal kompenseres, og at kommunene ikke skal lide økonomisk og tvinges til å kutte i tilbudet på grunn av pandemien.

Nye milliarder til kommunene

Tirsdag kom Sanner med 7,3 milliarder kroner til kommunene, som kommer på toppen av de 16 milliardene regjeringen bevilget ekstra til kommunene i fjor.

Av disse pengene er det blant annet satt av 1,5 milliard til kollektivtrafikken, 1 milliard i innbyggertilskudd og 1,5 milliard i skjønnsmidler, altså penger som går til de kommunene som er rammet hardest av pandemien. Det er også satt av én milliard kommunene kan gi videre til bedrifter som har mistet inntekter som følge av pandemien.

– Vi kommer med betydelige økninger til kommunene, slik at de kan fortsette å gjøre den viktige jobben de gjør utover høsten, sa finansminister Jan Tore Sanner på tirsdagens pressekonferanse.

Revidert nasjonalbudsjett 2021 Finansminister Jan Tore Sanner (H) under en pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett for 2021. (Terje Pedersen/NTB)

Oslo er den kommunen som er desidert hardest rammet av koronapandemien. Kollektivselskapet Ruter aleine ligger an til milliardtap i år. Wilhelmsen er bekymret for at en stor del av regjeringens koronakompensasjon skal fordeles flatt mellom kommunene etter innbyggertall, ikke hvor hardt de er rammet av pandemien. Han er redd for at det vil bety at Oslo kommune ikke får dekket alle utgifter de har til pandemien. I år har kommunen budsjettert med 3 milliarder til koronautgifter.

– Oslo kommune ble underkompensert i 2020 med 240 millioner. Og nå varsler regjeringen at vi kanskje blir underkompensert igjen, sukker han.

Roser Sanner

Selv om Wilhelmsen er redd for regjeringens formuleringer om at ordningen ikke treffer alle kommuner like godt, roser han regjeringen for opplegget for å få kompensert for tapte billettinntekter for Ruter.

– En stor utfordring er hva som skjer når pandemien er over. Vi er redd for at den verdenen vi vender tilbake til vil ha færre reisende i en overgangsperiode. For den perioden finnes det ingen kompensasjonsordning, selv om det kan være snakk om store beløp. Men jeg registrerer at regjeringen holder døra på gløtt for om det vil være behov for ekstra midler framover, sier Wilhelmsen.

Samtidig mener han regjeringen har satt av altfor lite penger til vaksinering. 757 millioner er satt av til at kommunene skal få gitt alle innbyggere vaksine, men Oslo aleine har så langt brukt 300 millioner på vaksinering, sier Wilhelmsen.

– Summen regjeringen setter av for å dekke vaksinekostnader syntes vi er for lavt sammenlignet med de utgiftene vi har. De legger opp til betydelig lavere kompensasjon enn våre kostnader tilsier, sier finansbyråden.

Bedre kommuneøkonomi

Samtidig som revidert ble lagt fram kom regjeringen med sitt forslag til hvordan kommuneøkonomien skal bli neste år. De legger opp til at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner i 2022.

− Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. Kommuneopplegget for 2022 gir et godt grunnlag for at kommunesektoren fortsatt kan levere de tjenestene innbyggerne har krav på og forventer, både under koronapandemien og når situasjonen etter hvert blir mer normal, sier kommunalminister Nikolai Astrup.

Det er Wilhelmsen svært godt fornøyd med.

– Når koronaen er over og vi ser hva slags skade den har gjort og hvilke behov vi har kommer vi til å finne en god del som kommunene må håndtere. Det kan være alt fra psykisk helse og frafall i skolen til slitasje på naturområder fordi folk ikke har reist vekk på ferie. Her vil det være store og forskjellige behov fra kommune til kommune, og det er helt avgjørende at regjeringen har lagd et litt romslig opplegg for kommunesektoren, sier Wilhelmsen.

Psykisk helsevern

Styreleder i kommunenes organisasjon KS, Bjørn Arild Gram, uttrykker overfor NTB at han er positiv til regjeringens koronakompensasjon til kommunene, men etterlyser samtidig en løsning på kommunenes langsiktige utgifter som følge av pandemien, blant annet til psykisk helsevern.

– Vi er tilfredse med at regjeringen ser ut til å gjøre det den har sagt den skal gjøre med koronakompensasjon i inneværende år. På den annen side er det viktig å minne om at de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren langt fra er dekket med dette, sier Gram.

Både Oslo kommune, KS og kommunaldepartementet sitter sammen i en arbeidsgruppe som i august skal se på om det er behov for enda større innsats inn mot kommunene i tida framover.

