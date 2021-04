Unge Venstre-leder Sondre Hansmark: – Det er fryktelig synd at Arbeiderpartiet stemte nei til rusreformen

Hvem: Sondre Hansmark (25)

Hva: Leder for Unge Venstre

Hvorfor: Venstre holder landsmøte førstkommende helg

Hei, Sondre! I helgen er det duket for Venstre sitt landsmøte. Hva spiller dere inn til møtet?

– Oi, det er ganske mye.

Hva står øverst på agendaen deres, da?

– Det er vanskelig å velge én sak, men vi har vunnet ganske mange forslag allerede, som for eksempel at Norge ikke skal lete etter mer olje utenfor kysten vår og utvidet abortgrense til uke 18. Det er store seiere for oss. Det jeg tror det kommer til å bli diskusjon rundt i helgen, er landbruket i Norge. Unge Venstre er tydelig på at vi ønsker mer frihandel, mindre subsidier og å handle mer med omverden. Det er og blir en viktig kamp for oss.

Ifølge meningsmålingene går det jo ikke kjempebra med moderpartiet deres om dagen. I hvilken grad preger det Unge Venstre?

– Akkurat nå så er vi så strålende fornøyde med det vi har fått til. Hvis du ser på det regjeringen har lagt fram det siste halvåret, nemlig frihet i skolen, rusreformen og klimaplanen, så har vi fått store gjennomslag. Det er lett å se seg blind på det og glemme meningsmålingene, men det er klart at vi har en stor jobb å gjøre fram mot valget.

Det hadde jo vært en seier for Venstre dersom Arbeiderpartiet hadde stemt ja til rusreformen. Hvordan oppleves nederlaget for dere som ungdomsparti?

– Det er et stort nederlag, men det er først og fremst et stort nederlag for dem som trenger den reformen aller mest. Tunge rusmisbrukere, som har blitt kjeppjaget hele livet og ikke fått den hjelpen de trenger, men også unge folk som ikke våger å ringe ambulansen når noe går galt, i frykt for å bli straffet. Det er fryktelig synd at Arbeiderpartiet stemte nei til rusreformen.

Vi går over til litt faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er nok «A Farewell to Arms» av Ernest Hemingway. Det er min favorittbok! Det er mange ting jeg liker med den. For det første er jeg glad i det enkle språket, og der mener jeg Hemingway er et språklig forbilde. Men jeg fanges også av måten han beskriver mennesker som er utsatt for krig på, og hvilken betydning det får for en stor befolkning. Det er sterk lesning.

Hva gjør deg lykkelig?

– Akkurat nå er det vanskelig å svare noe annet enn å drikke utepils og å være på quiz. Det tror jeg mange er enige med meg i.

Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg tror ikke det er noe jeg angrer på. Det er generelt noe jeg gjør lite, jeg tenker at avgjørelsene jeg har tatt har ført meg til der jeg er i dag, og jeg er jo ganske fornøyd med hvor jeg er nå.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det er to ting. At jeg er dårlig på å rydde er kanskje min største svakhet, jeg er en rotekopp uten like. Det andre er at jeg ikke er så god på småprat, jeg skulle ønske jeg var det, men jeg har aldri knekt den koden helt.

Det tror jeg flere er enige med deg i.

– At jeg er dårlig på small talk?

Nei, at det er vanskelig å knekke den koden!

– Haha, ja.

Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Akkurat nå hadde jeg valgt Thorvald Stoltenberg. Han er en foregangsperson på rusfeltet, og var en forkjemper for å ta den diskusjonen. Det hadde vært interessant og nyttig å høre hva han tenker nå.

