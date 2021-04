Wegard Harsvik i «Arven etter Erna»: Etterlater seg en kuttliste på 43 milliarder

Wegard Harsvik er leder for samfunnskontakt og strategi i LO. Samtidig har han både vært statssekretær, politisk rådgiver og møtt som vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Nå er hans fjerde bok nettopp ferdig fra trykkeriet, hos forlaget Res Publica. I «Arven etter Erna» forsøker han – fra sitt ståsted – å beskrive hvordan Norge er blitt forandret etter nesten åtte år med en høyreregjering.

Konklusjonen er at vi har fått et samfunn med økende ulikhet og mer privatisering. Kutt og reformer har påvirket livet til eldre, uføre og arbeidsledige. Og de rikeste har fått skattekutt.

Wegard Harsvik med sin nye bok «Arven etter Erna». (Jan-Erik Østlie/FriFagbevegelse)

– En villet utvikling

Statsminister Erna Solberg har selv uttalt at man vil merke forskjellene mellom en borgerlig og rødgrønn regjering betydelig i løpet av en fireårs periode.

– Nå har vi snart hatt to perioder med endring. Det er på tide å gjøre opp status på hva som har skjedd, sier Wegard Harsvik til FriFagbevegelse.

– Det tas tusenvis av beslutninger i løpet av en valgperiode. Noe av beslutningene blir det stor debatt om. Men mange saker blir raskt glemt fordi det stadig dukker opp nye saker. Jeg har prøvd å se på summen av de små skrittene som har vært tatt, alle de mange kuttene i statsbudsjettene. Og jeg har sett på summen av alle skattekuttene, forteller han.

– Og ikke minst sett på hvordan det har påvirket samfunnet at Høyre har ønsket ytterpartiet Frp velkommen inn i regjering og gitt dem avgjørende innflytelse på sentrale samfunnsområder, sier Wegard Harsvik.

Han skriver også mye om hvor viktig fagbevegelsen er for å sikre samfunn med små forskjeller, og gi vanlige arbeidsfolk styring over egen hverdag, og byggingen av velferdsstaten.

For åtte år siden sa Erna Solberg at 22. juli aldri hadde skjedd hvis Høyre hadde styrt. Wegard Harsvik måtte sette punktum for boken før Koronakommisjonen kom med sin innstilling. Han har likevel med et langt kapittel i boka om beredskapen.

– Jeg merket meg hva Erna Solberg sa før 2013. Nå har vi på en måte fått en fasit. Vi har vært rammet av en veldig varslet krise. Regjeringen var ikke godt nok forberedt. Og det er ikke bare snakk om skjønnhetsfeil, sier forfatteren.

Viser kuttlister

I boka viser han til en kuttliste med en samlet kostnad på 43 milliarder kroner for dem som er rammet. Bare i 2020 ble høyrepartiene enige om kutt tilsvarende 5,7 milliarder kroner.

– Det er enormt mye penger. Pengene er brukt til å senke skattene for dem som har mest fra før. For denne summen kunne man ha ansatt tusenvis av nye lærere i skolen, helsefagarbeidere i eldreomsorgen eller gjort alle ferjer i Distrikts-Norge gratis, hevder han i boka.

Listen som LOs samfunnspolitiske avdeling har satt opp er lang. Hver for seg er ikke kuttene enorme, men samlet blir det verre for mange.

Her er noen av kuttene han viser til:

Skattlegging av overgangsstønad for enslige forsørgere.

Innstramming av skatteregler for lange pendlerreiser.

Fjerning av feriepenger på dagpenger er fjernet som fast ordning. Dette er gjeninnført midlertidig for to år nå.

Innstramming i behovsprøvd barnetillegg for uføre.

Fjerning av skattefri sluttvederlag.

Innføring av egenandel for fysioterapi for kronisk syke.

Kutt for barn med dårlig syn og skjeve tenner.

Kutt i AAP og økte avgifter.

– Med Frp i finansdepartementet ble avgiftene økt med 6,6 milliarder kroner. Avgifter på handleposer, drivstoff, klimagassutslipp, sjokolade, alkoholfrie drikkevarer, strøm og flypassasjerer.

– Jeg har forsøkt å få fram de lange linjene bak de små kuttene. Akkurat som venstresiden gjør det, representerer også Høyre interesser i samfunnet. Det preger politikken. De leverer store skattekutt til de som har mest fra før fordi Høyre er et parti for disse interessene. Det har de alltid vært, mener Harsvik.

– Det har vært viktig for meg å få fram at forskjellene som skyldes at man flytter makt og penger til de som har mest er en villet politikk og villet utvikling, poengterer han.

Erna en merkevare

Forfatteren poengterer også i boka hvor viktig personen Erna Solberg er blitt for Høyre. Han kaller henne en merkevare.

– Hun er utvilsomt hardtarbeidende og dyktig. Men det var hun også før gjennombruddet, mener Harsvik.

Merkevarebyggingen startet foran valget i 2013, da Høyre vant valget og fikk statsministeren.

Partiet satte inn et team for å gjøre Erna til en stjerne. Blant annet med innleid stylist inspirert av jernkvinnen Margaret Thatcher. Også Angela Merkel er et forbilde for statsministeren.

– Erna ble statsminister og resultatet etter åtte år i regjering og snart 17 år som partileder er imponerende. Solberg presterer bedre enn partiet. Der Høyre får støtte fra en drøy fjerdedel av velgeren har Solberg – på det meste – vært ønsket av mer enn halvparten av landets velgere. Erna gir rett og slett folk mer lyst til å stemme på høyresiden, mener Wegard Harsvik.

Av den grunn blir hun også profilert som en stjerne av partiet i valgkampen.

Slik blir også årets valgkamp, tror Harsvik.

– Vi får nok en «Erna er stjerna-kampanje». Høyresiden vil gjerne snakke person, fordi venstresidens løsninger har bredest støtte. Men er det hva vi trenger i dagens korona-verden, spør Wegard Harsvik i boka, som snart er å finne i en bokhandel nær deg.

Dette svarer Høyre

Slik svarer Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund på innholdet i bokutgivelsen:

– Like forutsigbart som at det er valg hvert fjerde år kommer denne spinndoktoren fra Youngstorget med sine skremmebilder. I 2013 skrev han om alt som ville gå galt hvis Høyre får makt, det samme gjorde han i 2017 og det samme gjør han i år. Norge er heldigvis et av de samfunnene i verden med minst forskjeller. Det var sant i 2013, og det er sant etter åtte år med borgerlig regjering, skriver Heggelund i en epost.

Heggelund mener kritikken tegner et bilde av det Høyre Harsvik skulle ønske var hans politiske motstander, og ikke av det Høyre Erna Solberg leder.

– Dette er gamle fordommer fra venstresidens studiesirkler på 70-tallet, hevder Heggelund.

– Kanskje skulle Harsvik heller brukt tiden sin på å finne ut hvorfor bare en tredjedel av LOs egne medlemmer sier de vil stemme på hans kjære Arbeiderparti. Og hvorfor Høyre gjør det så godt på meningsmålingene. Jeg tror det er en god indikasjon på at velgerne ikke kjenner seg igjen i at Høyre er det forferdelige partiet han forsøker å tegne et bilde av. Sannheten er at en vanlig familie har fått 14.000 kroner mer å rutte med i året med vår skattepolitikk. Samtidig har media avslørt at Arbeiderpartiet må forklare sine tillitsvalgte hvem som er «vanlige folk». Det sier vel alt man trenger å vite om stoda i Ap, skriver han.

– Å si at politiske motstandere bevisst jobber for økte forskjeller er bare en bønn om ikke å bli tatt seriøst. Hans bønn er innvilget, svarer Stefan Heggelund.