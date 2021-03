Hans-Christian Gabrielsen (1967-2021)

Det var ubeskrivelig vondt å få meldingen om at Hans-Christian Gabrielsen er død, bare 53 år gammel. Familien har mistet en hedersmann. LO har mistet sin respekterte leder. Arbeiderpartiet har mistet en stødig tillitsmann. Jeg har mistet en god venn og en av mine aller nærmeste i politikken. Vi er mange som sørger.

Hans-Christian var stødig i alt sitt virke. Han hadde mange verv i vår bevegelse. Resultatene av hans utrettelige innsats for arbeidsfolk og rettferdighet vil stå igjen lenge. Likevel, i dag - så uvirkelig det føles - er det mennesket Hans-Christian Gabrielsen jeg vil savne mest.

Den store, vennlige kjempen, en bauta med myke kanter. Han som alltid engasjerte seg i stort og smått, ville vite, han som kunne sakene og som på hvert et verft og hver en arbeidsplass husket små, men viktige personlige detaljer om de han møtte. Noen mennesker har det ved seg at de tar rommet. Hans-Christian var et sånt menneske. Likevel brautet han aldri, ikke fordi han ikke mente sterkt, men fordi han aldri trengte det. Respekten han fikk, og viste, ga autoritet. Han ledet fordi mennesker så til han, ikke fordi han forlangte at noen fulgte etter.

Hans-Christians tilstedeværelse og nærhet berørte meg, og mange andre. Selv når det var profesjonelt, var våre samtaler preget av fortrolighet og forståelse. Jeg håper Hans-Christian visste hvor mye det betydde for meg å føle meg så forstått som jeg gjorde i våre samtaler, særlig i krevende tider da han var der mest som kamerat og venn.

Hans-Christian var fagutdannet prosessoperatør, og jobbet i Tofte Industrier fra 1984 til 1995. Han tok med seg tryggheten som stolt fagarbeider og tillitsvalgt. Hans engasjement og innsats var utrettelig, fra han ble ungdomstillitsvalgt på Tofte, gjennom tiden i Fellesforbundet til de siste årene som høyt respektert LO-leder. Han engasjerte seg i de store politiske samfunnsspørsmålene. Men det var medlemmenes ve og vel og rettigheter han brant for, ikke minst for sliterne og deres rett til en anstendig pensjon. I helgen var vi i kontakt flere ganger for å stille krav til at de ansatte ved Hydros valseverk i Karmøy og Holmestrand får beholde lønn, pensjon og rettigheter når selskapet selger virksomheten til utenlandske eiere.

Det er en bauta i norsk arbeiderbevegelse som nå har gått bort. Fagbevegelsen har mistet sin fremste mann. Arbeiderpartiet har mistet en av sine viktigste tillitsvalgte, en lojal og solid partikamerat. For der var det aldri tvil. Med sitt sterke rettferdighetsengasjement og sin løsningsorienterte tenkemåte var Hans-Christian sosialdemokrat i sjel, sinn og virke.

Sterkest nå er likevel følelsen av personlig sorg. Vissheten, som begynner å feste seg, om at den gode, blide, rause, tydelige og staute Hans-Christian er borte og ikke kommer tilbake. Våre tanker er hos Trine, Camille og den øvrige familien. Vi lyser fred over Hans-Christian Gabrielsens minne.

