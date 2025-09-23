Politiets eksperter har her dekket til håndgranaten som lå i gaten og gjort klar til å sprenge den. Eksplosjonen ble utløst klokken 21.44. Terje Pedersen / NTB

– Vår hovedhypotese er at dette er et kriminelt oppgjør mot andre kriminelle. Vi har ingen grunn til å tro at dette er et tilfeldig valgt sted eller noe sånt. Som innbygger i Oslo har man ikke grunn til å være ekstra bekymret nå, sier innsatsleder Brian Skotnes til pressen på stedet.

Skotnes bekrefter at politiet har pågrepet og siktet en person i saken. Ingen andre er innbrakt eller pågrepet.

– I kveld har det vært en detonasjon av et sprenglegeme i Parkveien. Det er også funnet en udetonert gjenstand som fremstår som en håndgranat. Den har vi sprengt. Vi har pågrepet en person i saken og har nå en ganske intens innhenting av informasjon i saken, sier Skotnes.

Han sier videre at politiet nå har kontroll på stedet.

Flere personer involvert

– Vi har grunn til å tro at det er flere personer som er involvert i hendelsen som vi ikke har kontroll på. Ingen personer er skadet, forteller Skotnes.

Ifølge innsatslederen var de første politipatruljene raskt fremme på stedet og pågrep den mistenke, som omtales som «han».

Politiet varslet om eksplosjonen i politiloggen klokken 20.43.

– Nødetatene er i Pilestredet etter en eksplosjon. Situasjonen er uavklart og det jobbes bredt på stedet, skrev operasjonsleder Vidar Pedersen da.

Utvidet sperringene

– Vi er på stedet for å bistå politiet. Vi har tre biler der, forteller vaktkommandør Arvid Nordstrand ved brannvesenets 110-sentral til NTB.

Brann- og redningsetaten ble varslet klokken 20.44.

NTBs fotograf på stedet fortalte kort tid etter at politiet utvidet sperringene på stedet.

Klokken 21.11 varslet politiet beboerne om å holde seg borte fra vinduer.

– Øvrige bes om å ikke oppsøke stedet. Det er eksplosiver på stedet som ikke er detonert, skrev operasjonsleder Pedersen i politiloggen.

Nødvarsel

S amtidig sendte myndighetene ut et nødvarsel:

«Etter som det fortsatt er sprenglegeme i området, så ønsker politiet at befolkningen trekker bort fra vinduer».

Ved 21.40-tiden hadde politiets bombegruppe dekket til den udetonerte håndgranaten som lå i gaten ved trikkeskinnene og gjorde klar til å sprenge den.

Folk utenfor sperringene ble bedt om å trekke unna og klokken 21.44 hørtes et smell da håndgranaten ble sprengt.

Tirsdag kveld ble det sendt ut nødvarsel til innbyggere i området etter eksplosjonen. Martin Solhaug Standal / NTB

Politiet sjekker om det ligger noe under trikken som stoppet like ved håndgranaten som man fant ute i gata. Terje Pedersen / NTB

Politiets spesialstyrker på stedet etter eksplosjonen ved Pilestredet i Oslo. Jonas Fæste Laksekjøn / NTB