Politiet undersøker mulig brudd på arbeidsmiljøloven etter drapet på Kampen

Mandag samlet mange seg på Kampen for å minne drepte Tamima Nibras Juhar. Javad Parsa / NTB

– Avdødes arbeidsgiver har status som mistenkt, heter det i en pressemelding fra politiet tirsdag.

Politiet skriver at de har opprettet saken fordi en ansatt døde på arbeidsplassen mens hun utførte arbeidsoppgaver.

– Dette er en etterforskning som vil ta tid, blant annet fordi det er et større materiale som må gjennomgås. Denne etterforskningen er i en tidlig fase. Det er per nå ingen ytterligere opplysninger å dele av hensyn til etterforskningen, skriver politiet.

Etterforskningen skal skje i tett samarbeid med Arbeidstilsynet, og de skal gå gjennom rutiner og instrukser ved botreningshjemmet. Politiet venter at etterforskningen kommer til å ta tid på grunn av en stor mengde materiale.

Tamima Nibras Juhar (34) var alene på jobb da hun ble drept av en 18 år gammel beboer på botreningshjemmet som selskapet Gemt driver på Kampen i Oslo natt til søndag.

Politiet opplyser at 18-åringen fortsatt er siktet for drap med terrorhensikt. Det er gjennomført en psykiatrisk undersøkelse av ham, som politiet venter på svar på.

Daglig leder ved Gemt, Line Skavhaug, har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag.