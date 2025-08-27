Politiet om Kampen-drapssiktet:
– Skulle følges opp denne uken
18-åringen som er siktet for å ha drept en barnevernsansatt på Kampen i Oslo, skulle starte ungdomsoppfølging denne uken, ifølge politiet.
18-åringen har i lengre tid vært på PST og politiets radar.
Nå opplyser Oslo-politiet til Aftenposten at det var planlagt å følge opp 18-åringen denne uken. Det skjedde etter en lengre prosess med møter og kontakt mellom ulike parter.
Skal ha kommet med trusler
Også VG får bekreftet dette.
– Det ble laget en plan om ungdomsoppfølging av siktede, denne skulle etter planen iverksettes denne uken, opplyser Jane Bechmann Dahl i en epost via Oslo-politiets kommunikasjonsstab til avisen.
Ifølge avisen var ungdomsoppfølgingen en straffereaksjon etter at 18-åringen ble anmeldt for trusler mot en offentlig ansatt.
Bechmann Dahl ønsker ikke å gå i detalj på trusselsaken, slik som innholdet i trusselen eller hvem den var rettet mot.
18-åringen er nå siktet for drap med terrorhensikt etter at Tamima Nibras Juhar (34) ble drept på nattevakt natt til søndag.
Lengre prosess
Det var Konfliktrådet som i sommer konkluderte med at 18-åringen skulle få ungdomsoppfølging med en gjennomføringstid på ti måneder.
Det skjedde etter at politiet i Oslo i mars i år for første gang ble bekymret for en mulig høyreekstrem radikalisering av 18-åringen. Det ble gjennomført et møte med Gemt AS og barnevernstjenesten, men det førte ikke til konkrete tiltak.
– Informasjonen vi fikk ble vurdert som ikke akutt, sier Bechmann Dahl.
Fra før er det kjent at PST først ble varslet i februar i 2024. Ved to anledninger ble det vurdert at gutten utgjorde en lav trussel. PST ble varslet på nytt for en tredje gang i april.