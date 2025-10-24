– Brannårsaken er fortsatt ikke kjent, og politiet har forberedt pårørende til de fire unge kvinnene om at vi kanskje aldri vil få vite hva som utløste brannen. Som tidligere opplyst, har politiet en formening om at den startet utendørs. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, skriver politiet i en pressemelding.

Brannen er fortsatt under etterforskning.

Politiet har gjennom avhør av vitner og gjennom digitale bevis fått god innsikt i hva de avdøde gjorde den kvelden og natten, opplyser politiadvokat Marit Kjelsberg. De kommer ikke til å gå ut med detaljer om dette.

– I forbindelse med etterforskningen har politiet fått tilsendt flere videoer av brannen fra privatpersoner. Videoene har vært viktige for å få en så god som overhodet mulig oversikt over hendelsesforløpet, sier hun.

Det var mandag 8. september klokken 05.06 at nødetatene ble varslet om brannen i en murvilla på Holset sentralt på Hamar. Da brannmannskapene kom til stedet, var huset overtent.

De fire venninnene Ariane Haga (18), Astrid Støe Valla (18), Ester Moe Ljødal (19) og Ida Bæk Nordland (19) omkom i brannen. De var samlet til en sosial sammenkomst i boligen kvelden før.

Lokalsamfunnet i Hamar og på Ringsaker har vært sterkt preget etter brannen.