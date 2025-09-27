Politiet og PST etterforsker mulig droneobservasjon på Ørlandet

Forsvaret har meldt om mulig droneaktivitet ved Ørland hovedflystasjon i Trøndelag. Cornelius Poppe / NTB

Det var Forsvaret selv som meldte fra om observasjonene ved 6-tiden lørdag morgen, opplyser politiet på politiloggen.

– Det er for tidlig å si noe om hva dette er. Politiet tar meldingen på alvor og har iverksatt etterforskning, skriver politiet.

Også Politiets etterretningstjeneste (PST) er på saken.

– PST er rutinemessig orientert og er i tett dialog med våre nasjonale samarbeidspartnere som politiet og Forsvaret. Vi jobber nå med å finne ut av dette her, opplyser seniorrådgiver Eirik Veum til NTB.

Ørland hovedflystasjon er blant annet hovedbase for Norges F-35 kampfly.

Politiet opplyser om at de får mange henvendelser om droneaktivitet for tiden.

– Det skal være lav terskel for å melde inn hendelser, og politiet har lav terskel for å gjøre undersøkelser, skriver de.