Politiet og PST etterforsker mulig droneobservasjon på Ørlandet
En mulig droneobservasjon ved Luftforsvarets kampflybase på Ørland hovedflystasjon har satt både politiet og PST i beredskap.
Det var Forsvaret selv som meldte fra om observasjonene ved 6-tiden lørdag morgen, opplyser politiet på politiloggen.
– Det er for tidlig å si noe om hva dette er. Politiet tar meldingen på alvor og har iverksatt etterforskning, skriver politiet.
Også Politiets etterretningstjeneste (PST) er på saken.
– PST er rutinemessig orientert og er i tett dialog med våre nasjonale samarbeidspartnere som politiet og Forsvaret. Vi jobber nå med å finne ut av dette her, opplyser seniorrådgiver Eirik Veum til NTB.
Ørland hovedflystasjon er blant annet hovedbase for Norges F-35 kampfly.
Politiet opplyser om at de får mange henvendelser om droneaktivitet for tiden.
– Det skal være lav terskel for å melde inn hendelser, og politiet har lav terskel for å gjøre undersøkelser, skriver de.