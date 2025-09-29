Politiet mener de så to droner over Brønnøysund

Et rutefly fra Bodø måtte omdirigeres til Værnes etter observasjoner av drone ved Brønnøysund flyplass. Skjermdump fra Flightradar24 / NTB

– Vi fikk meldinger fra Avinor om to droner, og patruljen på stedet observerte det samme, sier operasjonsleder Thomas Jarnes Coe i Nordland politidistrikt til Brønnøysunds Avis mandag morgen.

Meldingen om dronene kom inn til politiet rundt klokken 20.30 søndag kveld. Politiet har ikke kommet i kontakt med noen dronepilot, og det er ikke noen mistenkte i saken.

Politiet har bilder som skal vise de mulige dronene, men disse er tatt på avstand og er av dårlig kvalitet.

Flere meldinger om mulige droner

Operasjonslederen forteller videre at de har fått mange tips fra lokalbefolkningen i Bodø om observasjoner av droner, men at dette viste seg å være stjerner.

Også Trøndelag politidistrikt har fått meldinger fra flere steder i distriktet om mulige droneobservasjoner.

– Vi har undersøkt noen av meldingene, men det har ikke latt seg gjøre å bekrefte noen av observasjonene. Det er heller ikke gjort noen funn eller observasjoner fra politiets side, skriver operasjonsleder Christopher James White i politiloggen klokken 6 mandag morgen.

Innførte restriksjoner

Lørdag morgen meldte Forsvaret om mulige droner ved Ørland flystasjon i Trøndelag. Det er fortsatt ikke avklart om dette faktisk var droner.

Som følge av hendelsen iverksatte politiet utvidede luft- og landrestriksjoner for droner eller andre ubemannede luftfartøy ved Ørland flystasjon til 10 kilometer i utstrekning. Restriksjonene varer til mandag klokka 12.

De samme restriksjonene ble også iverksatt ved fire lufthavner i Nordland – Brønnøysund, Bodø, Evenes og Andenes.