– Vi anser det nå som riktig å gå ut med at siktede har uttrykt at han hadde til hensikt å begå angrep mot en moské på Hønefoss. Vi går ut med dette nå for å unngå videre spekulasjoner knyttet til dette, opplyser Oslo-politiet i en pressemelding.

Politiet har tett dialog med den aktuelle moskeen, samt Sørøst politidistrikt.

– Det er samtidig viktig å understreke at det fortsatt er mye som tyder på at siktedes gjennomføringsevne for videre angrep var lav, opplyser politiet.

Det er fortsatt ingen holdepunkter for at siktede har samarbeidet med andre eller at det er andre gjerningspersoner på frifot.

Tamima Nibras Juhar (34) var alene på jobb da hun natt til søndag ble drept av en 18 år gammel mann som var beboer på botreningshjemmet på Kampen i Oslo. 18-åringen er siktet for drap og terror, og har forklart i avhør at drapet var politisk motivert.