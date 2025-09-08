Politiet i Nepal har skutt mot demonstranter – mange drept og såret

Statlig TV melder mandag ettermiddag at minst 14 mennesker er drept.

Ytterligere 87 mennesker er såret, opplyser en talsmann for politiet til nyhetsbyrået AFP.

Demonstrantene skal ha forsøkt å storme nasjonalforsamlingen, men ble stanset av politiet som tok i bruk vannkanoner, tåregass og etter hvert skytevåpen.

Setter inn hæren

Annonse

En regjeringstalsmann sa mandag formiddag at også hæren skulle settes inn for å stanse demonstrasjonene.

Uroen har brutt ut etter at regjeringen har blokkert tilgangen til en rekke sosiale medier fordi de ikke har fulgt et påbud om å registrere seg og gi regjeringen innsyn.

Tiktok og fire andre plattformer skal ha gjort dette og er derfor fortsatt tilgjengelige, mens plattformer som Instagram, Facebook, X og Youtube er blokkert. De har millioner av brukere i Nepal, og mange unge raser og mener årsaken er at regjeringen vil kneble kritikk.

Søkte tilflukt inne

Annonse

Mandag ble det meldt at demonstranter hadde brutt seg gjennom piggtrådsperringer ved nasjonalforsamlingen, og at opprørspolitiet måtte trekke seg tilbake og søke tilflukt inne i bygningen. Etter dette åpnet de ild.

Det er innført portforbud i flere områder av byen, og det meldes også om protester i andre byer.

– Vi satte i gang som følge av forbudet mot sosiale medier, men det er ikke den eneste grunnen til at vi er samlet her. Vi ønsker endring, sier Yujan Rajbhandari, en 24 år gammel student, til AFP. Han anklager også regjeringen for korrupsjon.

Generasjon Z

Annonse

Oppfordringen om å delta i protestene har gått til Generasjon Z, det vil si ungdommer som fortrinnsvis er født mellom 1995 og 2010, og som er mellom 15 og 30 år.

Opprørspoliti støtte mandag sammen med demonstranter utenfor nasjonalforsamlingen i Katmandu. Niranjan Shrestha / AP / NTB

Ifølge avisen Kantipur har tre ulike sykehus meldt om døde demonstranter. Opplysningene kommer fra ikke navngitte leger.

De sårede blir behandlet på rundt seks ulike sykehus i Katmandu.

Tilgangen til de sosiale mediene er blitt blokkert samtidig som regjeringen har fremmet et forslag i nasjonalforsamlingen som skal sikre at mediene har «god styring og at de er ansvarlige og etterrettelige. Blant annet blir selskapene bedt om å etablere et kontaktkontor i landet.

Annonse

Tidligere forbud mot Tiktok

Forslaget er blitt møtt med kraftig kritikk fra opposisjonen og menneskerettsgrupper, som mener det kommer til å bli brukt til å begrense ytringsfriheten.

I 2023 la regjeringen ned forbud mot Tiktok med henvisning til at plattformen «skadet sosial harmoni, velvilje og spredte uanstendig materiale».

Forbudet ble opphevet i fjor etter at Tiktoks ledere lovet å overholde lokale lover. Disse inkluderer et forbud mot pornografiske nettsteder som ble vedtatt i 2018.