Politiet før dagens nettmøte om ungdomskrim: – Se det sammen med barna

Barne- og familieminister Lene Vågslid, justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng hadde tidligere denne uka et stort møte med 13 sentrale etater for å diskutere felles innsats mot barne- og ungdomskriminalitet. I dag møter justisministeren barn og foreldre i Oslo-området på et nettmøte i regi av politiet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Den siste tiden har politiet pågrepet en rekke mindreårige personer flere steder i landet. Et fellestrekk er at de ser ut til å ha blitt rekruttert eller forsøkt rekruttert til å utføre alvorlig kriminalitet. Sakene knyttes til kriminelle nettverk, blant annet Foxtrot-nettverket i Sverige.

Krypterte plattformer som Telegram er brukt for å få kontakt med unge til kriminelle handlinger, men også det åpne og svært populære Tiktok. Nå vil politiet snakke om faresignaler og annet foreldre bør være klar over hos sine egne barn og ungdommer. Målet er å hindre nye saker der barn og unge lokkes til denne typen kriminalitet.

– Målgruppen er foreldre og andre voksenpersoner som er tett på barn og unge. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å se møtet sammen med barna, heter det i innkallingen som politiet i Oslo, Asker og Bærum har lagt ut i sosiale medier.

Møtet starter klokka 17 og strømmes på Facebook, Youtube, Instagram og Discord. Det går dermed samtidig med TV-innsamlingen – men opptak kan ses i etterkant.

– Gjelder alle våre barn

Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) deltar ikke selv på møtet, men sier barne- og ungdomskriminalitet er aller høyest på agendaen hos henne. Hun oppfordrer også foreldre til å delta – og ikke minst til å ta kontakt med politiet hvis de har mistanke om at barn blir rekruttert.

– Kriminelle nettverk utnytter målrettet barn til alvorlig kriminalitet. Jeg syns det er veldig bra at politiet har et slikt foreldremøte, og jeg tror det kan være nyttig for foreldre å delta, sier Aas-Hansen til NTB.

Det nytter ikke å rømme fra problemstillingen, mener statsråden, som ber alle om å sette seg inn i problemstillingen.

– Man kan ikke tenke at dette ikke gjelder mine barn, det gjelder alle våre barn, understreker hun.

– Kynisk utnyttet

Hun viser til at barn og unge blir lovet både penger, status og fellesskap. Deretter blir de kynisk utnyttet og truet til å gjøre ting de ikke vil.

– For å få bukt på problemet er vi nødt til å ta bakmennene. Vi jobber også med å gjøre det selvstendig straffbart å involvere barn og unge i kriminalitet og vil skjerpe straffene for bæring av våpen og kniv i det offentlige rom, sier justisministeren.

Hun peker på at regjeringen i 2025 har bevilget 600 millioner kroner til en nasjonal innsats mot kriminelle nettverk.

Politiet i Oslo har sendt ut denne invitasjoenen til digitalt foreldremøte om unge som rekrutteres til voldskriminalitet søndag. Politiet / Handout / NTB

– På vei mot svenske tilstander

Det har likevel ikke manglet på kritikk av regjeringen, særlig fra Frp, som ikke tror Aps medisin virker.

– Når det går av militære håndgranater midt i Oslo sentrum der 13-åringer er involvert på bestilling fra Foxtrot-nettverket, eller når en 15-åring kaster håndgranat mot en restaurant på Strømmen, kan vi dessverre slå fast at på Støres vakt ligger Norge i rask kurs mot svenske tilstander, sa partileder Sylvi Listhaug på Frps landsstyremøte lørdag.

Frp vil få på plass lukkede institusjoner for tunge kriminelle gjengangere under kriminell lavalder, skjerpe straffenivået og senke den kriminelle lavalderen. På ett punkt er de på linje med Ap: De vil gjøre det straffbart å rekruttere barn og unge til kriminalitet.

– Lite trolig at politiet vil nå fram

– Politiet må gjerne holde nettmøter med foreldre om rekruttering til kriminalitet, men det er lite trolig at politiet vil nå fram med slike metoder, sier leder av justiskomiteen Jon Helgheim (Frp) til NTB.

Han mener det ikke er tilfeldig hvem som blir rekruttert til kriminalitet, og at det er usannsynlig at foreldre i faresonen vil oppsøke slike møter.

– Jeg mener det er bedre å målrette aktiviteten mye mer, og utvide forståelsen av forebygging.

To unge menn ble pågrepet etter en eksplosjon fra en håndgranat på Strømmen. Politiet mener en 15-åringer alene om selve utførelsen av angrepet, og at han kan ha blitt rekruttert av kriminelle Foto: Stian Lysberg Solum / NTB