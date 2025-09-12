Politiet etterforsker trussel mot Rødt og Rød Ungdom

Rød Ungdoms tidligere leder Amrit Kaur måtte gå som følge av uttalelser på Tiktok. Her fra en tidligere anledning. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det melder VG.

Trusselen kom etter at den nylig avgåtte RU-lederen Amrit Kaur (21) la ut en kontroversiell Tiktok-video om drapet på den amerikanske høyreaktivisten Charlie Kirk.

– En trusselsak mot en politisk person og et politisk parti er alvorlig, sier politiadvokat Anders Bækkemoen til VG.

Kaur trakk seg som leder av Rød Ungdom torsdag etter å ha beklaget videoen, som hun beskrev som et «usmakelig og uansvarlig forsøk på å være morsom i en svært alvorlig situasjon».

Annonse

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen hadde i forkant bedt Kaur om å trekke seg, og hun understreket at partiet tar «den sterkeste avstand fra alle former for vold og drap».

Partisekretær i Rødt, Reidar Strisland, bekrefter at partiet meldte trusselen til politiet torsdag morgen.