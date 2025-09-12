Politiet etterforsker trussel mot Rødt og Rød Ungdom
Mannen som er mistenkt for å ha fremsatt trusler mot Rødt og Rød Ungdoms leder på Facebook, er avhørt av politiet.
Innenriks
Det melder VG.
Trusselen kom etter at den nylig avgåtte RU-lederen Amrit Kaur (21) la ut en kontroversiell Tiktok-video om drapet på den amerikanske høyreaktivisten Charlie Kirk.
– En trusselsak mot en politisk person og et politisk parti er alvorlig, sier politiadvokat Anders Bækkemoen til VG.
Kaur trakk seg som leder av Rød Ungdom torsdag etter å ha beklaget videoen, som hun beskrev som et «usmakelig og uansvarlig forsøk på å være morsom i en svært alvorlig situasjon».
Rødt-leder Marie Sneve Martinussen hadde i forkant bedt Kaur om å trekke seg, og hun understreket at partiet tar «den sterkeste avstand fra alle former for vold og drap».
Partisekretær i Rødt, Reidar Strisland, bekrefter at partiet meldte trusselen til politiet torsdag morgen.