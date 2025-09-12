Politiet etterforsker trussel mot Rødt og Rød Ungdom

Mannen som er mistenkt for å ha fremsatt trusler mot Rødt og Rød Ungdoms leder på Facebook, er avhørt av politiet.

Rød Ungdoms tidligere leder Amrit Kaur måtte gå som følge av uttalelser på Tiktok. Her fra en tidligere anledning.

Det melder VG.

Trusselen kom etter at den nylig avgåtte RU-lederen Amrit Kaur (21) la ut en kontroversiell Tiktok-video om drapet på den amerikanske høyreaktivisten Charlie Kirk.

– En trusselsak mot en politisk person og et politisk parti er alvorlig, sier politiadvokat Anders Bækkemoen til VG.

Kaur trakk seg som leder av Rød Ungdom torsdag etter å ha beklaget videoen, som hun beskrev som et «usmakelig og uansvarlig forsøk på å være morsom i en svært alvorlig situasjon».

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen hadde i forkant bedt Kaur om å trekke seg, og hun understreket at partiet tar «den sterkeste avstand fra alle former for vold og drap».

Partisekretær i Rødt, Reidar Strisland, bekrefter at partiet meldte trusselen til politiet torsdag morgen.

