Politiet etterforsker dronehendelser ved Brønnøysund flyplass: – Straffbart forhold

Et rutefly fra Bodø måtte omdirigeres til Værnes etter observasjoner av drone ved Brønnøysund flyplass søndag kveld. Skjermdump fra Flightradar24 / NTB

Målet er å få fram mest mulig informasjon knyttet til observasjonene av dronene og hvem som eventuelt sto bak.

– Observasjon av dronene ble gjort innenfor flyforbudssonen og er således et straffbart forhold. Politiet var på stedet og fikk observasjon av flere droner, men mistet disse etter hvert av syne. Vi etterforsker dette videre, skriver operasjonsleder Veronica Helen Nylund i Nordland politidistrikt i politiloggen mandag ettermiddag.

Et Widerøe-fly på vei fra Bodø til Trondheim skulle mellomlande i Brønnøysund, men ble omdirigert etter meldinger om droner ved flyplassen. Meldingen om dronene kom inn til politiet rundt klokken 20.30 søndag kveld.

Ingen mistenkte

– Vi fikk meldinger fra Avinor om to droner, og patruljen på stedet observerte det samme, sa operasjonsleder Thomas Jarnes Coe i Nordland politidistrikt til Brønnøysunds Avis mandag morgen.

Politiet har bilder som skal vise de mulige dronene, men disse er tatt på avstand og er av dårlig kvalitet. Så langt er det ingen som er mistenkt.

Nylund sier politiet generelt får mange henvendelser om droneaktivitet for tiden, men når det påvirker flysikkerheten og innbyggerne, blir det ekstra viktig å forsøke å finne ut hva dette var og hvem som eventuelt sto bak.

Flere meldinger om mulige droner

Til Brønnøysunds Avis forteller Coe at de har fått mange tips fra lokalbefolkningen i Bodø om observasjoner av droner, men at dette viste seg å være stjerner.

Også Trøndelag politidistrikt har fått meldinger fra flere steder i distriktet om mulige droneobservasjoner.

– Vi har undersøkt noen av meldingene, men det har ikke latt seg gjøre å bekrefte noen av observasjonene. Det er heller ikke gjort noen funn eller observasjoner fra politiets side, skriver operasjonsleder Christopher James White i politiloggen klokken 6 mandag morgen.

Ørlandet flystasjon i Trøndelag huser blant annet Norges F35-kampfly. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Nylund sier at politiet er særlig interessert i tips om mulig droneaktivitet ved kritisk infrastruktur, olje- og gassinstallasjoner, kraftverk, flyplasser og militære installasjoner.

Innførte restriksjoner

Lørdag morgen meldte Forsvaret om mulige droner ved Ørland flystasjon i Trøndelag. Det er fortsatt ikke avklart om dette faktisk var droner.

Som følge av hendelsen iverksatte politiet utvidede luft- og landrestriksjoner for droner eller andre ubemannede luftfartøy ved Ørland flystasjon til 10 kilometer i utstrekning. Restriksjonene varte til mandag klokka 12.

De samme restriksjonene ble også iverksatt ved fire lufthavner i Nordland – Brønnøysund, Bodø, Evenes og Andenes.