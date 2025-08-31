E6 er stengt etter et ras ved Nesvatnet ved Levanger. Ole Martin Wold / NTB

– Det er nok lang tid før det er åpent igjen her, det kan være måneder, sier innsatsleder Torstein Hansen til NTB, men han understreker at det er vanskelig å si.

Raset gikk lørdag morgen, og det har gått over både nye og gamle E6 samt jernbanen på E6 ved Nesvatnet. Omkjøringsvei er via fylkesvei 755, men omkjøringen er ikke mulig for kjøretøy over 50 tonn.

Tullverket i Sverige har imidlertid vedtatt midlertidige unntak for grensepassering og forenklede anmelderutiner for gods som må fraktes via Sverige som følge av jordraset. Det meddeler Statens vegvesen i en pressemelding.

Unntaket gjelder til og med 6. september 2025, eller frem til E6 åpner for trafikk dersom dette skjer først.

Transport som blir berørt av omkjøringen, har fått dispensesjon fra reglene for kjøre- og hviletid, opplyser Statens Vegvesen.