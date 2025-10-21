– Dess yngre barna er, dess færre motforestillinger har de, og de kan fort kjenne på en avhengighet og at det er vanskelig å trekke seg ut, sier Astri Johanne Holm, seksjonsleder for nærpolitiseksjonen i Oslos sju østlige bydeler. Skjermbilde Facebook / Politiet / NTB

– De som rekrutterer, sitter og spiller på dagtid for å fange opp barna som egentlig skulle vært på skolen. De flørter med disse barna, slik at de skal kjenne seg utvalgte og spesielle, sier Astri Johanne Holm, seksjonsleder ved Nærpolitiseksjonen i Enhet Øst i Oslopolitiet til Klassekampen.

Under et digitalt foreldremøte søndag forklarte hun hvordan rekrutteringen skjer gjennom tillitsbygging og manipulering – såkalt grooming.

– Dess yngre barna er, dess færre motforestillinger har de, og de kan fort kjenne på en avhengighet og at det er vanskelig å trekke seg ut, sier Holm.

Hun forteller at politiet ser en klar sammenheng mellom barn som lever med vold i familien og ungdomskriminalitet.

Enhet Øst, som dekker sju bydeler på østkanten i Oslo, har over halvparten av alle mishandlingssaker i Oslo, ifølge politiets tall. De har også over halvparten av all ungdomskriminalitet.

Barneombud Mina Gerhardsen deler politiets bekymring.

– Når barn lokkes til bestillingskriminalitet, kan de fort bli sittende fast i et farlig miljø, sier hun og oppfordrer foreldre til å følge med på barnas digitale liv.

– Foreldre må følge med på hvilke apper barn har på mobilen. Vi vet at det er krypterte apper som brukes av disse miljøene, sier Gerhardsen.