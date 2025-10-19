Politiet advarer foreldre: – Ingen grunn til at barn skal ha krypterte apper

Astri Johanne Holm, seksjonsleder for nærpolitiseksjonen i Oslos sju østlige bydeler, ledet det digitale foreldremøtet som Politiet i Oslo avholdt på flere digitale plattformer søndag ettermiddag. Skjermbilde Facebook / Politiet / NTB

– Vær interessert i hva barnet ditt holder på med på sosiale flater. Vi voksne er for naive. Det er ingen grunn til at et barn eller en ungdom skal gå rundt med en kryptert app på sin telefon, sa seksjonsleder Astri Johanne Holm for nærpolitiseksjonen i Oslo øst.

Appene brukes for å få kontakt med unge til kriminelle handlinger. Den siste tiden har politiet pågrepet en rekke mindreårige personer flere steder i landet. Et fellestrekk er at de ser ut til å ha blitt rekruttert eller forsøkt rekruttert til å utføre alvorlig kriminalitet.

Sakene har blitt knyttet til kriminelle nettverk, som blant annet Foxtrot-nettverket i Sverige.

– Vi har sett at barn helt ned i elleveårsalderen rekrutteres til kriminalitet, opplyste politiet.

Det digitale foreldremøtet startet klokken 17 og ble strømmet på Facebook, Youtube, Instagram og Discord. Totalt fulgte mellom 5000 og 6000 personer sendingen på de ulike plattformene.

Underveis ble det stilt spørsmål fra foreldre, blant annet om hvordan de kan overvåke barnets aktivitet på nett uten å krenke deres privatliv:

– Dersom man har en åpen dialog og interesse, får man bedre kunnskap. Vær nysgjerrig på hvilke apper, ytringer og interesser de har. Still spørsmål, svarte Holm.