Politiet: 13-åring fikk overlevert granater i Oslo dagen før eksplosjonen i Pilestredet

– Vi mener overleveringen skjedde i området Isdammen på Årvoll, sier politiadvokat Henrik Rådal til NRK.

Politiet mener det skjedde på en parkeringsplass i området, som ligger i Oslo ved inngangen til Oslomarka.

Rådal vil ikke si hvordan 13-åringen reiste tilbake fra møtestedet, eller hvordan granatene ble oppbevart det neste døgnet.

Til sammen er nå åtte gutter og to voksne mann siktet i sakskomplekset.

Mann i 30-årene leverte granatene

To 13-åringer er siktet etter granateksplosjonen 23. september.

Mannen i 30-årene som politiet mener overleverte granatene, knyttes nå til flere granater og en skyting i Sarpsborg.

Politiet mener granathendelsen var et bestillingsoppdrag, og at bakmenn instruerte 13-åringene om hva de skulle gjøre.

De to guttene har ikke ønsket å la seg avhøre av politiet, opplyser forsvarene deres, Marius Dietrichson og Øystein Storrvik, til NRK.

Også to 15-åringer er siktet i saken.

Mann i 20-årene varetektsfengslet

Fredag ble dessuten en mann i 20-årene varetektsfengslet i fire uker.

Han er siktet for ulovlig befatning med eksplosiver etter granatangrepet i Oslo og skyting mot en bolig i Sarpsborg.

Han ilegges brev- og besøksforbud i hele perioden og to av ukene må han sitte i isolasjon, skriver TV 2.

Ifølge politiet medvirket mannen til å overlevere granater fredag 26. september. Granatene var planlagt brukt i et angrep i Sarpsborg, mener de.

– Vi mener han har hatt en medvirkerrolle knyttet til granatene, sier politiadvokat Ole Kristian Holtsmark.

– Flere kan bli pågrepet

Holtsmark ønsker ikke å si hvor mange granater det var snakk om, eller hvor overleveringen fant sted, men utelukker ikke at flere kan bli pågrepet.

Mannen ble pågrepet torsdag og fremstilt for varetektsfengsling fredag. Det var VG som først meldte dette.

– Siktelsen gjelder grov ulovlig befatning med eksplosiver, sier Holtsmark til VG.

Løsnet skudd

Tirsdag kveld ble det løsnet skudd utenfor en bolig i Sarpsborg. Saken etterforskes i forbindelse med de to granatene som eksploderte i Pilestredet i Oslo tirsdag 23. september, der to 13-åringer ble innbrakt etter eksplosjonen.

Etter de to hendelsene er åtte gutter pågrepet. Politiet tror de fikk oppdragene fra Foxtrot-nettverket gjennom sosiale medier.

Tre gutter på 12, 13 og 14 år ble pågrepet i nærheten av boligen det ble skutt ved i Sarpsborg. Onsdag formiddag ble ytterligere en gutt på 15 år pågrepet og siktet i saken, men han ble senere løslatt.