Polen gransker om hus ble truffet av egen rakett

Huset i Wyryki kan ha blitt truffet av en rakett avfyrt fra et polsk F-16-jagerfly, og ikke av vrakdeler fra en russisk drone, som først antatt. Foto: Czarek Sokolowski/ AP/ NTB.

Først mistenkte man at vrakdeler fra en russisk drone, skutt ned av polsk luftvern, hadde truffet bygningen. Nå antyder polske medier at huset i landsbyen Wyryki øst i landet ble truffet av en rakett avfyrt fra et polsk F-16-jagerfly som var sendt opp for å stanse dronene.

– Etterforskningen er i en innledende fase, og vi må vente på ekspertuttalelser for å fastslå hva slags våpen som skadet huset, sier talsperson Anna Adamiak ved riksadvokatens kontor til AFP.

Polens statsminister Donald Tusk insisterer på at ansvaret for hendelsen ligger hos Moskva, uansett hva slags gjenstand som traff huset.

– Alt ansvar for skaden forårsaket på huset i Wyryki faller på de som står bak droneprovokasjonen, nemlig Russland, erklærte Tusk i et innlegg i sosiale medier.

Annonse

Russland nekter for å ha angrepet Polen.