Plastavtale blir tema under FNs høynivåuke

Forhandlingene i august foregikk i Genève. Heller ikke denne gangen ble det enighet. Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen sier at FNs høynivåuke er første mulighet for å finne veien videre i plastforhandlingene. Salvatore Di Nolfi / Keystone via AP / NTB

– Det haster med å få på plass en global plastavtale. Norge har lenge vært en pådriver i plastforhandlingene. Under FNs hovedforsamling i New York vil vi sammen med verdens land stake ut veien videre for å kunne komme til enighet ved neste korsvei, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Norge leder blant annet sammen med Rwanda et høynivåmøte med høyambisjonskoalisjonen mot plastforurensing, hvor man sikter seg mot en sterkest mulig avtale. 75 land er medlem av koalisjonen.

Klima- og miljøministeren har også flere bilaterale møter for å diskutere veien videre.

Det har vært vanskelig å oppnå enighet i forhandlingene, som har pågått siden 2022, særlig når det gjelder å redusere forbruket og produksjonen av plast, samt å slutte å bruke farlige kjemikalier i plasten.

Det har også vært harde diskusjoner om hvordan avtalen skal utformes. Noen land ønsker seg en uforpliktende avtale der det er opp til hvert enkelt land å melde inn hva de ønsker å gjøre for å redusere plastforurensningen.

Andre land, deriblant Norge, ønsker en sterk avtale som kan bekjempe alle former for plastforurensning.