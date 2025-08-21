Planer om å kutte 200 årsverk i Oslo universitetssykehus

– Folk blir jo bekymret, selvfølgelig. Foreløpig vet vi ikke hvordan det ender. Nå må vi se på hva vi kan kutte, og ivareta de ansatte på best mulig måte, sier tillitsvalgt Else Lise Skjæret-Larsen i Fagforbundet. Tor Erik Schrøder / NTB

Aftenposten skriver at de har sett et digitalt opptak fra møtet. Der kommer det fram at Oslo universitetssykehus (OUS) må kutte i antall ansatte for å få råd til andre ting. Og at et så stort kutt i antall ansatte ikke er mulig å gjennomføre med naturlige avganger.

Direktøren mener det er rom for mer effektive prosesser, oppgaveglidning og automatisering.

– Som dere vet, står sykehuset overfor en situasjon der vi mangler penger til å utvikle virksomheten, anskaffe helt nødvendig utstyr, IKT og nødvendig oppgradering av eksisterende bygg. I tillegg til fullføring av de nye byggene der dette er nødvendig i forhold til forutsatt funksjonalitet, skriver administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS i et brev som avisen siterer fra.

Tillitsvalgt Else Lise Skjøret-Larsen i Fagforbundet sier at hun tror alle klinikkene vil måtte se på sine budsjetter, ikke bare de to som er omtalt i brevet.

Ifølge møtet skal 30 til 50 årsverk tas fra TIK og 150 til 170 årsverk tas fra OSS. Planen for kuttene skal være klar før høstferien 2025, og årsverkene skal være borte innen utgangen av 2026.