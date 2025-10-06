Pilot gjorde mulig droneobservasjon under landing ved Oslo lufthavn
Flere fly landet forsinket og andre måtte omdirigeres etter at det natt til mandag ble observert det som kan være flere droner ved Oslo lufthavn, Gardermoen.
Innenriks
– Vi fikk melding klokken 00.16 da en pilot i et Norwegian-fly mente å se droner under innflyvning til flyplassen, forteller operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.
Han understreker at observasjon så langt er uverifisert og at det kun dreier seg om mulige visuelle observasjoner.
– Vi avhører besetningen på flyet, forteller operasjonslederen.
Skal ha vært flere droner
Han sier det skal være sett mellom tre og fem droner i området.
– Det er tallene som er blitt nevnt, men ingenting er bekreftet. Uansett må vi ta dette på alvor, sier han.
På Flightradar kunne man etter midnatt se flere fly sirkle i ring sør for flyplassen.
Oslo lufthavn var i normal drift ved 1.30-tiden natt til mandag.
Ingen stans i flytrafikken
– Vi kan bekrefte at det ble gjort en mulig droneobservasjon i går kveld/natt i nærheten av Oslo lufthavn. Politiet ble rutinemessig varslet, opplyser kommunikasjonssjef Cathrine F. Framholt i Avinor til NTB mandag morgen.
– Et eller flere fly ventet i luften til situasjonen ble avklart, ingen fly dro til alternative lufthavner. Ut over dette var det ingen stans i flytrafikken, skriver Framholt i en epost.
Mye droneaktivitet
Den siste tiden har det vært observert droner flere steder i Norge, blant annet ved Gardermoen, Ørlandet flystasjon og oljeplattformen Sleipner i Nordsjøen.
For to uker siden ble Oslo lufthavn stengt i flere timer på grunn av droneobservasjoner i nærheten av flyplassen natt til tirsdag 23. september.