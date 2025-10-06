Pilot gjorde mulig droneobservasjon under landing ved Oslo lufthavn

Flere droner skal være sett ved Oslo lufthavn natt til mandag. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten POOL / NTB

– Vi fikk melding klokken 00.16 da en pilot i et Norwegian-fly mente å se droner under innflyvning til flyplassen, forteller operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Han understreker at observasjon så langt er uverifisert og at det kun dreier seg om mulige visuelle observasjoner.

– Vi avhører besetningen på flyet, forteller operasjonslederen.

Skal ha vært flere droner

Han sier det skal være sett mellom tre og fem droner i området.

– Det er tallene som er blitt nevnt, men ingenting er bekreftet. Uansett må vi ta dette på alvor, sier han.

På Flightradar kunne man etter midnatt se flere fly sirkle i ring sør for flyplassen.

Oslo lufthavn var i normal drift ved 1.30-tiden natt til mandag.

Ingen stans i flytrafikken

– Vi kan bekrefte at det ble gjort en mulig droneobservasjon i går kveld/natt i nærheten av Oslo lufthavn. Politiet ble rutinemessig varslet, opplyser kommunikasjonssjef Cathrine F. Framholt i Avinor til NTB mandag morgen.

– Et eller flere fly ventet i luften til situasjonen ble avklart, ingen fly dro til alternative lufthavner. Ut over dette var det ingen stans i flytrafikken, skriver Framholt i en epost.

Mye droneaktivitet

Den siste tiden har det vært observert droner flere steder i Norge, blant annet ved Gardermoen, Ørlandet flystasjon og oljeplattformen Sleipner i Nordsjøen.

For to uker siden ble Oslo lufthavn stengt i flere timer på grunn av droneobservasjoner i nærheten av flyplassen natt til tirsdag 23. september.