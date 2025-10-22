Perus president innfører unntakstilstand

Slektninger og venner bærer kisten til Eduardo Ruiz, en demonstrant som ble drept av politiet under protester mot den nyinnsatte presidenten Jose Jeri i Lima, Peru, lørdag: Foto: Martin Mejia, AP / NTB

Bakgrunnen skal være økende vold, utpressing og organisert kriminalitet.

– Unntakstilstanden, som er godkjent av ministerrådet, trer i kraft ved midnatt onsdag og vil vare i 30 dager i Lima og Callao, sa Jeri i en kort melding sendt på statlig fjernsyn.

Unntakstilstanden gir militæret fullmakt til å bistå politiet i å opprettholde ro og orden.

Vil kjempe mot kriminaliteten

– Vi går nå fra forsvar til angrep i kampen mot kriminaliteten – en kamp som skal gi fred, trygghet og tillit tilbake til millioner av peruanere, sa presidenten i talen.

Jeri ble tatt i ed tidligere denne måneden etter at tidligere president Dina Boluarte ble avsatt etter at hun nektet å møte i nasjonalforsamlingen for å bli stilt for riksrett. Avsettelsen var begrunnet med at hun er «moralsk udugelig»

Det søramerikanske landet har i flere uker vært preget av «Generasjon Z»-protester mot korrupsjon og organisert kriminalitet.

I forrige uke ble en demonstrant, 32 år gamle Eduardo Ruiz, skutt og drept av politiet.

Voldsbølge uten sidestykke

Tusenvis av unge peruanere har demonstrert i Lima og flere andre byer for å uttrykke misnøye med myndighetenes manglende evne til å håndtere den økende volden fra kriminelle gjenger.

Peru har opplevd en voldsbølge uten sidestykke, der bussjåfører, musikere og andre er blitt drept fordi de nekter å betale beskyttelsespenger til gjenger som Los Pulpos og venezuelanske Tren de Aragua.

Dette er ikke første gang Peru innfører unntakstilstand for å håndtere sikkerhetskriser. Den forrige ble erklært av Boluarte i mars, men analytikere og sikkerhetseksperter mener tiltakene har hatt liten effekt på kriminaliteten.

Fra januar til midten av august i år er over 6000 mennesker blitt drept som følge av kriminalitet i Peru, ifølge offentlig statistikk. Samtidig har anmeldelser av utpressinger økt med 28 prosent.