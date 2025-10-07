Person drept i Oslo – søskenrelasjon mellom siktede og avdøde

Politiet på stedet etter melding om drap i Søndre Nordstrand i Oslo. Cornelius Poppe / NTB

Da politiet ankom åstedet, fant de en hardt skadet person i en bolig.

– Vi iverksatte livreddende tiltak, men personen ble etter hvert erklært død, sier politiets innsatsleder Monica Engebretsen til pressen.

Politiet fikk melding om hendelsen på Prinsdal i Søndre Nordstrand i Oslo klokken 17.22. Det var den siktede selv som ringte til politiet og sa at hen hadde drept en person. Da politiet ankom stedet ble den siktede pågrepet.

Klokken 21.13 melder politiet at de pårørende er varslet om drapet.

– Politiet kan bekrefte at det er en søskenrelasjon mellom siktede og avdøde. Politiet jobber nå videre med taktisk og tekniske etterforskningsskritt, skriver operasjonsleder Bjarne Pedersen i en melding til pressen.

Han opplyser at politiet ikke ønsker å komme med flere detaljer på nåværende tidspunkt.

Politiet har så langt ikke villet si noe om kjønn og alder på den siktede og den avdøde, eller andre omstendigheter rundt hendelsen.

Politiets innsatsleder Monica Engebretsen på stedet etter melding om drap i Søndre Nordstrand i Oslo. Cornelius Poppe / NTB