Person alvorlig skadet i knivstikking på buss på Grünerløkka i Oslo – kvinne pågrepet

Politiet på stedet etter melding om en voldshendelse på en buss ved Birkelunden i Oslo. Jonas Been Henriksen / NTB

– Det har vært en hendelse på en buss. En person har blitt knivstukket. Vedkommende er kjørt til legevakt og er alvorlig skadet, sier politiets innsatsleder Monica Engebretsen til pressen ved åstedet.

Den fornærmede har skader i et bein. Ifølge Avisa Oslo er dette en mann i 50-årene.

Politiet meldte om knivstikkingen, som skjedde på en buss ved Birkelunden på Grünerløkka i Oslo, klokken 15.59 tirsdag ettermiddag.

Kvinnen politiet som politiet mener står bak knivstikkingen, forlot stedet før politiet ankom.

Engebretsen opplyste til pressen i 16.30-tiden at de hadde vært i kontakt med kvinnen på telefon, men at vedkommende ikke var pågrepet.

Litt etter klokken 18 opplyste politiet på politiloggen at kvinnen var pågrepet.

– Den pågrepne er en kvinne i 50-årene som er kjent av politiet fra tidligere, skriver operasjonsleder Bjarne Pedersen.

– Det er kjennskap dem imellom, så dette er ikke tilfeldig, sier innsatsleder Engebretsen til pressen.