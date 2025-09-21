Pentagon innfører nye presseregler

Journalister som ikke følger de nye reglene, risikerer å miste akkrediteringen som gir tilgang til departementet, ifølge et 17 sider langt brev som er sendt ut til flere mediehus.

– Informasjonen må godkjennes av en autorisert tjenestemann før den offentliggjøres, selv om informasjonen ikke er klassifisert, heter det i brevet.

Pentagon har allerede i år kastet ut flere nyhetsorganisasjoner og innført en rekke restriksjoner på pressen, blant annet et forbud mot at journalister uten en regjeringseskorte får adgang til store deler av forsvarsdepartementet.

Kritikk

– Det er ikke «pressen» som styrer Pentagon – det er folket. Pressen har ikke lenger lov til å bevege seg fritt i et sikret anlegg. Bruk ID-kort og følg reglene – eller gå hjem, skriver forsvarsminister Pete Hegseth i et innlegg på X.

En rekke presseorganisasjoner har gått hardt ut mot regelendringene, som beskrives som et angrep på den frie pressen.

– Hvis nyheter om militæret først må godkjennes av regjeringen, får ikke lenger publikum uavhengig rapportering. De får bare det myndighetene vil at de skal se, sier Mike Balsamo, som er president i National Press Club og i redaktørteamet til Associated Press.

Society of Journalists kritiserer også avgjørelsen.

– Denne politikken lukter av forhåndssensur – den groveste krenkelsen av pressefriheten i henhold til første grunnlovstillegg – og er et farlig skritt mot statlig sensur, skriver organisasjonen i en uttalelse.

– Forsøk på å kneble pressen under dekke av «sikkerhet» er en del av et urovekkende mønster fra myndighetenes side mot åpenhet og demokratiske normer, heter det videre.

– Skritt i autoritær retning

Reidun Kjelling, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, mener Trump-administrasjonen forsøker å hindre mediene fra å gjøre jobben sin.

– Dette er helt ødeleggende for medienes mulighet til å dekke det amerikanske forsvaret. En viktig oppgave for mediene er å være maktkritisk. Der ser vi myndigheter som gjør alt for å hindre mediene i å gjøre jobben sin, sier hun til NTB.

– Vi ser nå et USA som tar skritt i autoritær retning. Vi ser myndigheter som går etter mediene med gigantsøksmål, som legger press på mediene slik at de skal kvitte seg med maktkritiske stemmer og som stiller krav knyttet til privilegier som adgang til Det hvite hus og Pentagon, fortsetter hun.